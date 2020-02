La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi sancionó, en primera instancia administrativa, a Peruvian Air Line S.A.C. (Peruvian) por infracción a los artículos 2 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.° 29571) debido a la cancelación de sus vuelos afectando las expectativas de los consumidores.

Entre otras razones, no les brindó protección, no puso a disposición de los pasajeros mecanismos idóneos para poder atender sus consultas o quejas frente a la suspensión de operaciones y no cumplió con informar de forma suficiente, apropiada y oportuna a los afectados respecto al estado de sus vuelos o las medidas que iba a adoptar ante dicha situación.

