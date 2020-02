Indecopi exige a Peruvian AirLines devolución de dinero por vuelos cancelados

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) exigió a Peruvian Airlines la devolución del dinero a todas los pasajeros que se vieron afectados por la cancelación de sus vuelos en octubre del 2019.

En ese sentido, el organismo sancionó a la empresa con 904,1 UIT (3 millones 887.630 soles) por haber cancelado los vuelos, no brindar medidas de protección, no poner a disposición mecanismo idóneos de atención de consultas y reclamos, y por no informar de forma apropiada y oportuna respecto al estado de sus vuelos y/o las medidas que iba a adoptar ante dicha situación.

Infracciones de Peruvian Airlines.

Asimismo, la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, ordenó que cumpla con informar la relación de todas las personas que adquirieron pasajes de todos los vuelos afectados, indicando los montos pagados, tipo de pasaje (ida/vuelta) y tipo de venta; especificando el monto y estado de aquellos pendientes de devolución.

PUEDES VER: Osiptel sanciona a Telefónica con 516 mil soles por dar información inexacta

La empresa peruana también deberá efectuar publicaciones en un lugar visible para el usuario de su portal web y redes sociales, y realizar una publicación en un diario de circulación nacional, dando a conocer a los consumidores el procedimiento de devolución de los montos adeudados.

El Indecopi señaló que, si bien la empresa adoptó algunas medidas para mitigar los efectos de su conducta infractora, no está exenta de responsabilidad por la afectación generada a todos los consumidores.

Como se recuerda, Peruvian Airlines suspendió sus vuelos entre ciudades de Perú debido a un embargo del Tribunal Fiscal de Aduanas, que dejó a la compañía sin liquidez para asegurar sus operaciones.

Consultada por La República, la empresa señaló que por ahora no emitirán algún pronunciamiento.