Pensiones escolares subieron 38%, pese a beneficios tributarios

“Mi hijo pasa a segundo grado de primaria y este año me han subido la pensión en S/ 60. El año pasado pagaba S/ 420 y ahora voy a pagar S/ 480; todos los años subirá igual”, relató Julio Sovero, padre de familia que vive en Huancayo, quien calculó que al finalizar la primaria tendría que pagar alrededor de S/ 720 mensuales, por lo que piensa cambiar de colegio a su hijo si sigue este incremento.

PUEDES VER BCP se pronuncia respecto al cobro del 3% adicional en tarjetas de débito

Asimismo, Jorge Cruz, procedente de Trujillo, señaló que la mensualidad del colegio de su hijo se duplicó en los últimos cuatro años. “Yo comencé pagando S/ 150 cuando mi hijo entró a primer grado, y ahora pagaré S/ 350”, detalló.

Por su parte, Katherine Castillo, quien reside en Ventanilla, indicó que a pesar del alza anual de pensiones, en el colegio de su hija menor no se ven mejoras.

PUEDES VER Seis proyectos mineros iniciarán su etapa de construcción este año

“Hay papás que se esfuerzan por pagar la pensión para la educación de sus hijos, pero tampoco vemos cambios en el colegio. Además, nos cobran un montón de cosas dentro del año como los bingos obligatorios para el arreglo del patio, implementación de computación y otras cosas. Sin embargo, las otras mamás que llevan más tiempo en el colegio me comentan que es lo mismo que en el comienzo, no se ve el cambio”, manifestó Castillo.

PUEDES VER Declaración anual del Impuesto a la Renta se podrá presentar desde el celular

De igual manera, Ernestina Rondinel, quien se dirigió desde Los Olivos hacia el Centro de Lima para comprar los útiles escolares para su pequeña de 8 años, señaló que el incremento anual de su colegio es de S/ 20 y este año pagará S/ 580. “Considero que las pensiones no deberían subir, debería mantenerse el precio porque se supone que eso es el pago mensual y los padres hacemos nuestro presupuesto en base a eso”, acotó.

PUEDES VER Hasta 1 millón de soles en financiamiento se otorgará para proyectos en investigación

Esta realidad se ve reflejada en los números, ya que en los últimos cinco años, los precios de las pensiones escolares se incrementaron en 38%, según cálculos del economista Armando Mendoza basados en los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Además, como se puede ver en la infografía, Mendoza señaló que cada año el incremento en promedio duplicó la tasa de inflación. Incluso en el 2017 se quintuplicó.

“El dato de ese año es escandaloso y se demuestra que el crecimiento de las pensiones no tiene que ver con el alza de costo de vida. Entonces, priman otros factores como la poca oferta para la gran demanda. Esto visibiliza la carencia de alternativas adecuadas, algo que tiene que ver con la incapacidad del Estado para asegurar la educación pública con estándares estables y competitivos”, manifestó Mendoza.

Beneficios tributarios

Es importante resaltar que estos incrementos potenciales se dan a pesar de que este sector tiene beneficios tributarios, por lo que según los estimados de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en el Marco Macroeconómico Multianual, entre el 2015 y 2019 el Estado habría dejado de recaudar cerca de S/ 10 mil millones bajo este concepto.

PUEDES VER Productores de cacao orgánico cerraron contratos por más de 1 millón de dólares en Alemania

A detalle, el sector Educación goza de dos beneficios tributarios. El primero es la inafectación del Impuesto General a las Ventas (IGV) a la ‘importación y prestación de servicios’.

“No se les cobra impuestos a las pensiones ni cualquier actividad vinculada que realicen. Tampoco a la importación de productos que sirvan para implementar alguna infraestructura o de equipos como computadoras”, detalló el abogado tributarista Miguel Carrillo.

PUEDES VER Pensión 65: Aprueban cronograma de pagos del 2020

Mientras que el otro beneficio es el crédito a la reinversión; es decir, que no pagan Impuesto a la Renta por dinero reinvertido de sus utilidades.

El tributarista señaló que, además, algunos colegios pueden acogerse a la exoneración del Impuesto a la Renta si es que están constituidos como entidades de asociación sin fines de lucro.

PUEDES VER Un email destapó manipulación de la biomasa de anchoveta en IMARPE

“Si bien es cierto que quitarle beneficios tributarios a los colegios podría acarrear en un mayor incremento en las pensiones. Es importante resaltar que justamente porque no se les ha quitado estos beneficios, no se justifica el incremento de los precios, cuando en muchos casos no se ve la mejora en el nivel educativo”, acotó Carrillo.