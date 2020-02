Pesqueras Exalmar, Diamante, TASA y CFG Investment recibieron información filtrada de IMARPE

Grabaciones de conversaciones entre servidores del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y exempleados de este organismo científico que laboran en compañías que son parte de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), evidenciarían la existencia de tráfico de información científica sobre la anchoveta y otras especies marinas.

De acuerdo con los audios de estos diálogos que la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción adjuntó a la denuncia penal que formuló contra los profesionales de IMARPE eventualmente implicados, los datos científicos filtrados a las compañías pesqueras incluyen ubicación de abundancia de anchoveta, zonas donde se concentran los cardúmenes de la especie y las condiciones ambientales de las áreas de interés de las empresas.

“Este tipo de información es vital para el planeamiento logístico y la proyección de cumplimiento de la cuota asignada para cada temporada de pesca, lo que les permite a las pesqueras determinar el desplazamiento de la flota. De esta manera las empresas saben con mayor certeza cuánto combustible van a necesitar gastar, por ejemplo”, dijeron fuentes del Ministerio de la Producción relacionadas con el caso.

La República tuvo acceso a una veintena de grabaciones de conversaciones entre profesionales de IMARPE y exservidores de este organismo científico que trabajan en importantes compañías de pesca de anchoveta y productoras de harina de pescado. Los registros se hicieron entre noviembre de 2019 y enero de 2020 y demuestran que extrabajadores de IMARPE mantienen estrecha relación con sus excompañeros de labores.

“¡NO HAY! ¡NO HAY!”

En el siguiente diálogo del 17 de noviembre de 2019 entre un profesional de la compañía Exalmar, que trabajó en IMARPE, y un servidor de esta institución científica, mencionan contactos con la compañía Diamante (por razones de seguridad, no se mencionan sus identidades):

Exalmar: El viernes, cuando fuimos todos a la reunión… Estábamos todos, ¿no? Todos dijimos: ‘Tengo tantos barcos allá y tantos barcos allá’. ¿Sabes qué? Hay que terminar de buscar para poder decir que no hay (anchoveta), pues. Pero, IMARPE nos va a decir: ‘Pero ustedes no han buscado fuera’. Nos hemos ido hasta 110 millas (...), donde IMARPE ha dicho que hay pescado. ¡No hay, pues, huevón!

IMARPE: No hay pues, está muy, muy disperso.

Exalmar: O sea, yo entiendo (...) de que ya, ‘Chimuelo’ (Luis La Cruz Aparco, servidor de IMARPE) me dice: ‘Ya, están dispersos’. ‘¡Ya qué chucha, ‘Chimuelo’, no seas pendejo’, le digo: ‘No van a estar disperso más de 8 (mil) millones (de toneladas), pues, huevón. No jodas, pues, huevón.

IMARPE-Efectivamente, es cierto, es cierto...

Exalmar-¡Más de 8 millones (de toneladas de anchoveta). Yo a mis patrones les he dicho: ‘Está disperso, hay que calar los bolitos, no importa de más de 20 o 30 toneladas, y vamos avanzando. Y me dicen: ‘Jhon, quisiéramos calar hasta bolitos de 5 toneladas, pero no hay, ¡huevón!’

IMARPE: No hay, pues… (...)

Exalmar: Pon un radio, entonces pues. Puta madre, me pongo a hablar con Emilio (Méndez Lazarte, de Pesquera Diamante), Emilio también se ha dado cuenta. ‘Años en la pesca’, me dice: ‘Oye, acá la recontracagaron’.

En otra grabación también del 17 de noviembre de 2019, dos ex servidores de IMARPE intercambiaron información sobre la escasez de anchoveta. Un profesional de la pesquera CFG Investment le comunicó que estaba en contacto con el director general de investigaciones de Recursos Pelágicos de IMARPE, Miguel Ñiquén Carranza, y le había informado que no había 8.4 millones de toneladas de anchoveta, como había reportado IMARPE, sino menos de 5 millones de toneladas, lo que explicaba la ausencia de la especie.

“QUIEREN TAPAR TODO”

En un audio del 9 de enero de 2020, dos analistas, uno de IMARPE y otro de la compañía Tecnológica de Alimentos Sociedad Anónima (TASA), se refieren a que hubo manipulación de datos para “inflar” la biomasa de anchoveta y así conseguir que se fijara una altísima cuota de pesca para la segunda temporada que comenzó el 16 de noviembre de 2019.

También aluden a que las autoridades del Ministerio de Producción se habían dado cuenta de los hechos, cuando el 7 de enero la titular del despacho, Rocío Barrios, hizo una inspección en una embarcación científica de IMARPE y detectó anomalías, como se desprende del siguiente diálogo:

TASA: Yo he visto el área de Talara hasta Pacasmayo que iba a subir y no pasa nada. Ahorita desde Pacasmayo a Chimbote sí ha habido, ¿no?

IMARPE: Poquito…

TASA: No mucho, pues. Está todo desparramado y hay que tener bastante cuidado le digo. Ojalá que mejor deje Chimbote (y vaya a) Callao porque Jhon (empleado de Exalmar, ex servidor de IMARPE, en contacto con ambos) bajó preocupado porque no vio nada, me dijo. Lo mejor que ha visto ha sido tú. ¡A su mare!, le digo. Si lo poco que yo he visto habrá habido de 2 a 3 (toneladas de anchoveta), no más y eso, ¿ah?, ¡Ya!, le digo, exagerando. Ya acá paramos una cuota de uno, a uno y medio, como máximo, pero salió ese numerote. Ni Nostradamus, creo, lo predecía…

IMARPE: Sí, sí está mal (...). Bueno, pues, al final se vio reflejado en la temporada. Caballero, pues, qué van hacer. Ahora (los jefes) están tratando de solucionar como sea, tapar todo lo que han hecho (la cifra inflada de la biomasa de anchoveta)...

TASA. Claro, pues. El tema es que si piden una auditoria de esa información, ahí va haber el problema, ahí va a saltar todo…

IMARPE: No, tú sabes que todo eso está arreglado… Si los llamas… Perfecto, todo chévere, listo y quedó ahí.

TASA: Ahora la ministra (de la Producción, Rocío Barrios), creo que se va a embarcar ahí en Pisco, de Pisco a Callao, con la viceministra (de Pesca, María del Carmen Abregú).

IMARPE: Sí, esa es la noticia que se ha escuchado por acá, pues. ¿Qué raro, no? Porque nunca se embarca…

TASA: Sí, eso me sonó raro… ¡Rarísimo! Sobre todo porque ellas no son personas de navegación. Yo lo vi, pucha, recontra raro. No me atreví a creer eso sin tener el dato confirmado.

IMARPE: ¿Y de qué estamos hablando? ¿De Pisco hasta dónde? ¿Al Callao?

TASA: Al Callao…

IMARPE: ¡Asu mare! Y se habrán metido… porque eso hasta acá se demora un montón. Pero si ha hecho eso (la ministra), es por algo. Yo pensé que solo había bajado y subido…

TASA Nooo… Dicen que bajó recontra preocupada la ministra porque no habían encontrado nada (de anchoveta)...

IMARPE: ¡Porque no hay nada, pues huevón! Con razón que me dijeron que lo volaban (al presidente de IMARPE)...

TASA: Seguro, pues. Por eso, los 5 millones, ¿de dónde pues? No han encontrado ni medio palo… (medio millón de toneladas de anchoveta, la cuota de pesca era de 2.7 millones).

IMARPE Yo hablé con Jairo (Calderón Martelly, hidroacústico de IMARPE), Jairo me dice que hasta Coishco (Áncash) no han visto ni una luca (millón)...

Ante la persistencia de una biomasa compuesta en su mayoría por anchoveta juvenil o peladilla, de un promedio de 7 centímetros, y no de la adulta de 12 centímetros, la ministra Rocío Barrios ordenó una expedición científica de tres embarcaciones de IMARPE para precisar lo que estaba pasando con la anchoveta. El informe de IMARPE fechado el 13 de enero, antes que lo recibiera la ministra Barrios, ya circulaba entre empleados de las empresas pesqueras. Un chat de WhatsApp intercambiado entre un servidor del instituto científico y un empleado de la compañía Exalmar, así lo demuestra (ver imagen). Fuentes del Ministerio de la Producción confirmaron la versión.

“YA NOS CONFIRMARON”

El 10 de enero, mediante un mensaje de WhatsApp intercambiado con servidores de IMARPE, un ex trabajador de esta institución, Jhon Robles Trujillo quien ahora labora como analista de la compañía Exalmar, reveló que su compañía ya sabía que la segunda temporada de pesca sería cerrada por falta de la especie. Entre el 4 y el 12 de enero de 2020 IMARPE, por orden de la ministra Barrios, cumplió una expedición científica para comprobar por qué no había la biomasa de anchoveta de 8.4 millones de toneladas como había reportado oficialmente. Dos días antes que culminara el estudio, las empresas pesqueras agremiadas en la SNP recibieron la información filtrada de que, efectivamente, no había la cantidad de anchoveta para la extracción. Dice el mensaje:

“Cerrarán (la temporada), en la mañana ya nos dieron la presentación extraoficial. (...) Bueno, ya nos confirmaron, martes el informe (de IMARPE). Todo igual en IMARPE (Cero) movidas (cambios)”.

El 14 de enero, con el informe del cierre de la segunda temporada de pesca de anchoveta, Robles escribió que no obstante el escándalo por el “error” de IMARPE al haber calculado una biomasa inexistente, nada iba a cambiar en la institución científica:

“Todo seguirá igual. Nadie dice nada. Solo que sin pesca. IMARPE recomendó el cierre”.

Es evidente que las empresas industriales de la pesca gozan de información privilegiada que les permite planificar sus labores y sus millonarias inversiones.

“TIENEN UNA MILLONADA PARADA”

El informe de IMARPE establecía que, efectivamente, la presencia de la anchoveta juvenil superaba el 90%, pero eso lo supieron las empresas pesqueras antes que las autoridades del Ministerio de Produce. El 14 de enero recién, dicho despacho publicó la resolución ministerial que dio por cerrada la segunda temporada de pesca.

Por estos hechos la ministra Rocío Barrios dispuso que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la Secretaría General del Ministerio de la Producción, interviniera en el caso, lo que derivó en una denuncia penal por parte del Procurador Público del Sector. Habrá sanciones para los que filtraron información científica reservada a las compañías pesqueras para obtener ventajas económicas.

En el siguiente audio del 14 de enero de este año, cuatro servidores de IMARPE mencionan que ex compañeros de trabajo en la institución científica, que en la actualidad cumplen funciones en empresas pesqueras y en la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), ante la crisis por la ausencia de anchoveta, les piden información sobre otras especies marinas. Por seguridad, no se indican sus identidades:

1-Vino, Camote (Aníbal Aliaga Rosales, de Pesquera Diamante), pues. Camote está de vacaciones, pero la vez pasado vino. Oe, Lucho, quiero cuadrar un programa en R con altimetría y la puta madre. Y le dije, puta, Camote, ¿qué cosa tienes? Que el ambiente… ¿Qué ambiente?, le dije. Acá no vengas a buscar, anda busca por otro lado que acá el ambiente está perfecto y la puta madre. Ya tú sabes dónde está la vaina, le dije. Se fue cara triste. Le dije, puta madre, ¡este huevón! Pero es la verdad, quieren explicar lo inexplicable. Que quieren hablar que el ambiente, le han dicho que el ambiente, que la altimetría, que la huevadita, que un centímetro más, un centímetro menos. ¡Por eso no va a caer la pesquería, no jodas, pues!, le dije (risas).

2-Puta que, lo cagaste a Camote...

3- ¡Anda con tu floro a otra parte!

(...)

1-Sí, Peralta (Salvador Peraltilla Neyra, asesor de la Sociedad Nacional de Pesquería), el otro día me llama y me dice: hay un proyecto de los recursos transzonales y la cerca de las 200 millas en que está metido también, y me dice: ¿Y esta vaina? Qué tiene que ver le digo, no tiene que ver la (ausencia de la) anchoveta con esta huevada.

4- Oye, pero tiene razón. Mira, a mí me han estado llamando Emilio (Emilio Méndez Lazarte, de Pesquera Diamante), Cachete (Aníbal Aliaga Rosales, de Pesquera Diamante), Jhon (Robles Trujillo, analista de Exalmar), todos pidiéndome la gráfica de pota. Pero yo no les he entregado nada.

2-¡Están viendo qué chucha van a pescar! Como no hay nada!

1- Sí, ya no hay nada pues.

2-Tienen una millonada parada.

1- Donde está la vinciguerria (especie de pescado), donde está la pota.

4-Justamente lo que me dijeron, que ahora quieren irse a la pota. Les dije: Oye, ustedes ya le han sacado la mugre a la anchoveta y ahora quieren irse a la pota?

2-Difícil pescar la pota. Ahora lo único que pudieran hacer es aprovechar tus refrigerantes, utilizarla como madrina y agenciarte de 10 botes y comprarle la pesca… ¡y a la mierda!

1-Puta madre, están vendiendo sebo de culebra, ¡di la verdad!

El caso está en manos del fiscal Renato Romero Melgarejo, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao.