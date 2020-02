INEI: Volumen total de exportación disminuyó 0,7% durante el 2019

En el año 2019, el volumen total exportado de bienes disminuyó -0,7% en comparación con el año 2018, explicado por la reducción en los envíos de productos tradicionales (-4,6%), mientras que crecieron los embarques de productos no tradicionales (9,8%). Asimismo, el volumen total importado disminuyó 0,5% como resultado de las menores compras de materias primas y productos intermedios (-3,8%) y bienes de consumo (-0,3%); en tanto que creció la importación de bienes de capital (5,3%); así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe Evolución de las Exportaciones e Importaciones.

Así, se redujeron los volúmenes embarcados de productos tradicionales (-4,6%) de los sectores petróleo y gas natural (-23,9%), minero (-1,5%), agrícola (-5,1%) y pesquero (-0,3%). No obstante, el volumen exportado de productos no tradicionales fue positivo (9,8%) por los mayores envíos de productos agropecuarios (9,2%), pesqueros (28,0%), químicos (7,6%), textiles (2,2%) y mineros no metálicos (1,8%). Además, disminuyó la demanda externa de productos de los sectores metalmecánico (-7,7%) y siderometalúrgico (-3,4%).

PUEDES VER: TC declara fundada en parte demanda de inconstitucionalidad por plaguicidas químicos

En este contexto se redujeron los envíos tradicionales de derivados de petróleo (-14,6%) y gas natural (-36,4%), seguido de oro (-11,9%) y zinc (14,6%). Por el contrario, el volumen exportado de los productos no tradicionales aumentó en 9,8% impulsado por el dinamismo en los envíos de calamar, pota y jibias (57,5%), arándanos (58,6%), uvas (11,2%), paltas (4,3%) y espárragos (3,3%).

Los principales países de destino de nuestros productos fueron China (33,1%) y Estados Unidos de América (12,1%), ambos en conjunto representaron el 45,2% del volumen total exportado. Le siguieron en orden de participación Corea del Sur (6,2%), Japón (5,2%) y Brasil (3,7%).

Además, disminuyó la demanda externa de productos de los sectores metalmecánico (-7,7%) y siderometalúrgico (-3,4%).

En este contexto se redujeron los envíos tradicionales de derivados de petróleo (-14,6%) y gas natural (-36,4%), seguido de oro (-11,9%) y zinc (14,6%). Por el contrario, el volumen exportado de los productos no tradicionales aumentó en 9,8% impulsado por el dinamismo en los envíos de calamar, pota y jibias (57,5%), arándanos (58,6%), uvas (11,2%), paltas (4,3%) y espárragos (3,3%).

Los principales países de destino de nuestros productos fueron China (33,1%) y Estados Unidos de América (12,1%), ambos en conjunto representaron el 45,2% del volumen total exportado. Le siguieron en orden de participación Corea del Sur (6,2%), Japón (5,2%) y Brasil (3,7%).

Volumen total importado se redujo en 0,5% en el año 2019.

Durante el año 2019, el volumen total de importación FOB se contrajo en 0,5% por las menores compras de bienes de consumo duradero (-3,2%), materias primas y productos intermedios para la industria (-3,4%) y combustibles, lubricantes y productos conexos (-6,1%). Por el contrario, creció la adquisición de bienes de consumo no duradero (1,9%), así como de bienes de capital y materiales de construcción (5,3%).

Los principales países de origen de los productos importados fueron China y Estados Unidos de América que en conjunto representaron el 45,2% del volumen total de importaciones y registraron un incremento de 1,4% en comparación con el año 2018; seguido de Brasil (0,3%), México (-4,3%) y Argentina (20,1%).

En el año 2019 las adquisiciones de bienes de consumo bajaron en 0,3%. La importación de bienes de consumo disminuyó -0,3% ante las menores compras de bienes de consumo duradero (-3,2%), como los automóviles (-2,1%), televisores (-18,7%) y motocicletas (-9,3%). Por el contrario, los bienes de consumo no duradero aumentaron en 1,9% entre los que destacaron los medicamentos para uso humano (5,9%), calzados (3,8%) y arroz semiblanqueado o blanqueado incluso pulido o glaseado (4,7%).

Importación de materias primas y productos intermedios disminuyeron en 3,8%

En el año 2019, la compra de materias primas y productos intermedios disminuyeron en 3,8% debido a la

menor demanda local de materias primas para la industria (-3,4%) y combustibles, lubricantes y productos

conexos (-6,1%). A nivel de productos, se redujeron las compras de aceite crudo de petróleo (-3,3%),

diésel B2 con un contenido de azufre menor e igual a 50 ppm (-18,9%), trigo duro excepto para siembra

(-6,4%), gasolina sin tetraetilo de plomo para motores de automóvil (-23,3%) y aceite de soya en bruto

(-3,5%).

Volumen importado de bienes de capital y materiales de construcción creció en 5,3% en el año

2019

En el año 2019, el volumen importado de bienes de capital y materiales de construcción se expandió en

5,3% explicado por el resultado positivo de las importaciones de bienes de capital para la industria (5,9%),

equipos de transporte (2,9%) y materiales de construcción (8,6%). Entre los productos que sustentan el

resultado obtenido figuraron las camionetas (9,9%), máquinas para el procesamiento de datos de peso

menor e igual a 10 kg (1,5%) y aparatos de telecomunicación digital (5,9%).

VOLUMEN EXPORTADO E IMPORTADO DE BIENES EN DICIEMBRE DE 2019

En diciembre 2019, el volumen total exportado de bienes creció en 5,7% al compararlo con diciembre de

2018 por el desempeño positivo de la exportación de productos no tradicionales (12,7%) que contabilizó

siete meses de crecimiento positivo y aportó 3,6 puntos del resultado global. En segundo lugar, se ubicó el

grupo de exportaciones tradiciones (3,3%) que aportó 2,4 puntos al resultado del mes.

En el grupo de exportaciones no tradicionales destacaron los productos pesqueros (50,7%), agropecuarios

(8,8%), químicos (16,0%) y siderometalúrgicos (14,4%) y en el segundo grupo figuraron los envíos de

productos mineros (11,2%).

Volumen total importado creció 5,7% en diciembre de 2019

En diciembre de 2019, las importaciones en valores reales aumentaron en 5,7% en comparación con

similar mes del año 2018, explicado por las mayores compras de bienes de consumo (15,0%) y bienes de

capital y materiales de construcción (11,4%). Por el contrario, disminuyeron las materias primas y

productos intermedios (-1,9%). Los principales países proveedores de bienes importados en diciembre de

2019 fueron China con 24,7%, Estados Unidos de América 19,5%, Brasil 5,1%, Argentina 4,9% y México

con 4,2% del valor total real de las importaciones.

En diciembre de 2019 la importación de bienes de consumo aumentó en 15,0%

El volumen de importación de bienes de consumo aumentó en 15,0% por las mayores compras de bienes

de consumo no duradero (11,9%) y duradero (19,6%). Entre los bienes de consumo no duradero

destacaron los calzados (20,7%), colas de langostino con caparazón (96,4%), arroz semiblanqueado o

blanqueado, incluso pulido o glaseado (55,3%) y jurel congelado (136,6%), entre otros. Entre los bienes de

consumo duradero destacaron los automóviles (17,1%), televisores (41,0%), motocicletas (100,7%), entre

otros.

Volumen importado de materia prima y productos intermedios decreció en 1,9%

En diciembre de 2019, el volumen importado de materia prima y productos intermedios disminuyó en 1,9%

debido a la contracción en las compras de combustibles, lubricantes y productos conexos (-14,3%),

principalmente, aceite crudo de petróleo (-19,0%), diésel B2 con un contenido de azufre menor e igual a

50 ppm (-13,4%) y diésel B5 con un contenido de azufre menor e igual a 50 ppm (-10,6%).

Por el contrario, aumentaron las materias primas y productos intermedios para la agricultura (26,2%) e

industria (2,3%) por el dinamismo en las compras de tortas y residuos sólidos de la extracción de aceite de

soya (80,1%), abono mineral o químico nitrogenado (70,6%), trigo duro excepto para siembra (11,2%),

maíz amarillo duro (163,6%) y polipropileno en formas primarias (43,8%).

Adquisición de bienes de capital y materiales de construcción aumentó en 11,4%

Por noveno mes consecutivo, en el mes de diciembre de 2019, el volumen importado de Bienes de Capital

y Materiales de Construcción mantuvo una tendencia creciente al reportar una variación de 11,4%, tasa

similar a la alcanzada en agosto de 2019, impulsado por las mayores compras de bienes de capital para la

industria (13,3%) y equipos de transporte (7,9%).

Entre los bienes de capital para la industria, destacaron las máquinas para el procesamiento de datos de

peso inferior o menor a 10 kg (3,2%), partes de máquinas y aparatos para clasificar, lavar y triturar (39,3%)

y unidades de proceso digital excluyendo máquinas con CPU (3,7%); así como, camionetas (7,1%), llantas

utilizadas en vehículos y máquinas para la construcción y minería (69,1%), así como automotores para

vías férreas y tranvías (94,4%), entre los equipos de transporte.

Entre los materiales de construcción y bienes de capital para la agricultura destacaron las baldosas de

cerámica con un coeficiente de absorción de agua menor e igual a 0,5% (1,1%).

Índice de precios de los bienes de exportación se mantuvo estable

En el mes de diciembre de 2019, el índice de precios de los bienes de exportación se mantuvo en casi

similar nivel a diciembre del año pasado, al registrar una variación de -0,03%, mientras que la de

importación subió en 3,2%.

El índice de precios de los productos tradicionales aumentó en 1,5% por la tendencia al alza del hierro

(32,0%), café (21,9%), oro (17,8%), plata refinada (17,2%) y aceite de pescado (3,6%). Por el contrario, el

índice de precios de productos no tradicionales se contrajo en 3,4%, debido a la baja en el precio de los

productos agropecuarios como tara en polvo (-14,5%) y alcachofas (-8,2%), entre otros. Igual tendencia

presentó los productos químicos como aceite esencial de limón (-16,8%), lacas y colorantes (-16,5%) y

ácido sulfúrico (-6,3%). Otros productos cuyos precios tendieron a la baja fueron cemento sin pulverizar

(-20,2%), conservas de pescado (-12,7%) y zinc sin alear (-10,8%).

En el comportamiento del índice de precios de las importaciones incidió el mayor índice de precios de las

materias primas y productos intermedios (6,3%), destacando el aceite crudo de petróleo (20,9%),

productos laminados planos de acero aleado (19,7%) y aceite de soya en bruto (11,4%); seguido de los

bienes de capital y materiales de construcción como tubos y perfiles huecos sin soldadura de hierro o

acero (17,3%), teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas (12,0%), barras de hierro o acero sin

alear (9,3%) y vehículos automóviles para el transporte de más de 16 personas (6,2%). En cambio,

disminuyeron los índices de precios de los bienes de consumo (-2,4%) como las manzanas frescas

(-9,3%), lentejas excepto para siembra (-4,6%), televisores (-3,0%) y medicamentos para uso humano (-

1,4%).