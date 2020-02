El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Australia marca una nueva oportunidad para que los empresarios peruanos puedan enviar sus productos al exterior. Además, con la entrada en vigencia, el país suma su acuerdo comercial número 20 con 54 países alrededor del mundo.

En entrevista con La República, la viceministra de Comercio Exterior, Sayuri Bayona indicó que dicho acuerdo con Australia ayudaría a repuntar las despachos al exterior, beneficiando sobre todo a los sectores agrícola y textil.

“Este acuerdo nos permitirá expandir nuestras exportaciones en productos como los espárragos en conserva, prendas de vestir de algodón, entre otros que creemos van a aportar para poder tener una mayor diversificación de nuestra canasta exportadora”, señaló.

Asimismo, recordó que este acuerdo es uno de los más ambiciosos que tiene el país, ya que el 96% de los productos peruanos pueden ingresar libre de arancel, mientras que el 4% restante se liberará en 4 años. Mientras que por el lado de las importaciones, el 93% de los productos de origen australiano estarán libre de aranceles desde hoy. Entre los productos más demandados por nosotros son las maquinarias, equipos y tecnología.

Según datos del Mincetur, al cierre del 2019, las exportaciones con Australia sumaron 92 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron los 114 millones de dólares.

Nuevos acuerdos

Bayona también recordó que el país aún se encuentran en negociaciones con la India, el cual es un mercado atractivo para los peruanos, debido a que alberga a varios emprendedores que podrían hacer negocios con los empresarios nacionales.

“Venimos también realizando la optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, el cual este año va a cumplir 10 años y es nuestro principal socio comercial. Estamos buscando la manera de aprovechar mejor este acuerdo e incluir disposiciones nuevas”, adelantó la funcionaria.

Expectativas

Luego de un 2019 malo para las exportaciones, el cual tuvo un caída de 2,8% con respecto al 2018 según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la viceministra Bayona aseguró que a pesar del contexto internacional adverso, las despachos de productos no tradicionales alcanzaron un nuevo récord llegando a los casi 13 mil 800 millones de dólares.

“Para este año las perspectivas son mejores, esperamos poder tener un crecimiento a pesar que siempre hay efectos internacionales que son desfavorables para nosotros. Por ahora todavía no quisiera dar una cifra exacta, pero sí esperamos a tener todavía este crecimiento, en particular de las exportaciones no tradicionales”, apuntó.

Finalmente, con respecto a las consecuencias que traería el coronavirus con nuestros envíos al exterior, la viceministra aseveró que es prematuro medir el impacto de este brote.

“Sí hay una afectación en los precios de los minerales. Nosotros desde el Mincetur venimos monitoreando el tema pero también es importante tomar en consideración que nosotros buscamos tener unas exportaciones diversificadas, en las cuales tenemos fuertes envíos a otras regiones del mundo, como los Estados Unidos y Europa, por lo que buscamos que cualquier impacto sea el menor posible”, sentenció.