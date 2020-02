Pagar las deudas a tiempo es muy importante para todas las personas, ya que así evitarás estar reportado como moroso en las centrales de riesgo, lo cual traería como consecuencia que los bancos te cierren las puertas a la hora de querer solicitar un préstamo para un negocio o para la inicial de tu departamento. Sin embargo surge la pregunta, si no pago ¿Luego de cuánto tiempo se borrará mi deuda?

Según el profesor de la Pacific Business School, Jorge Carrillo Acosta, la ley establece que el tiempo máximo que una persona pueda permanecer como moroso en la central de riesgo es de 5 años.

“Si hoy dejé de pagar una deuda y no vuelvo a pedir más préstamos, estaría reportado como moroso con calificación pérdida hasta febrero de 2025”, explicó el experto.

Carrillo Acosta recalcó que todas las personas que tengan una deuda o una tarjeta de crédito (así no se use) se encuentran registrados en las centrales de riesgo. Sin embargo dependerá del compromiso de pago el cómo aparecerá calificado:

Nivel Normal: Las personas que demoren en pagar hasta 8 días.

Nivel CPP (Cliente con problema potencial): Cuando demoran en pagar entre 9 y 30 días.

Nivel Deficiente: Cuando se atrasan con el pago de 31 a 90 días.

Nivel Pérdida: Si se demoran más de 121 días.

Asimismo, el especialista indica que si bien es cierto que luego de 5 años ya no permanecerás mal reportado en las centrales de riesgo, aparecerás en una “lista negra” de las entidades financieras, las cuales tienen una base de datos interna donde figuran todos los clientes morosos.

“Si luego de los 5 años voy a pedir un crédito hipotecario me van a decir que no califico, y cuando pregunte la razón me dirán cualquier excusa. Sin embargo ellos internamente ya saben que no pagaste la deuda”, indicó el docente.

Negociar la deuda

Carrillo también indicó que pasado los seis meses de la demora del pago, la entidad bancaria realiza campañas en donde los montos suelen ser hasta la mitad de lo que se debía, por lo que esta sería una buena oportunidad para poder realizar el pago.

En esa misma línea, el experto aseveró que una vez se haya saldado la deuda es importante solicitar la “carta de no adeudo” y luego de un mes revisar si sigue apareciendo como “moroso” en la central de riesgo.

“Probablemente la entidad bancaria ha protestado la deuda a la Cámara de Comercio y luego de saldar la deuda, la entidad no se haya tomado el trabajo de levantar el protesto, por lo que el único caso es ir a la Cámara de Comercio con la carta de no adeudo y pedir el levantamiento del protesto”, comenta.

Consejos para no endeudarse

El experto recomienda que para no endeudarse es no solicitar cuotas que superen la tercera parte de los ingresos. “Si gano 3 mil soles, mi cuota máxima en todas mis deudas debe ser máximo de mil soles para evitar así el endeudamiento”.

Asimismo dijo que se debe de aprovechar los meses donde se tienen ingresos adicionales, como la gratificación, utilidades o CTS para así poder pagar cuotas adelantadas y se puedan reducir las cuotas a pagar.