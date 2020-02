La paradoja de Guatemala, el país con más bajo desempleo

BBC Mundo

Desde un punto de vista económico, podría ser catalogado como el “paraíso del pleno empleo”, excepto por un detalle: Guatemala no es Suiza.

El país centroamericano ostenta el récord de la nación con el menor desempleo en toda América Latina: 2,5%. Pero, lamentablemente, las razones detrás de este fenómeno son muy distintas a las que lo explican en los países desarrollados.

Básicamente, como hay tan poco trabajo formal en Guatemala, la gente ya no busca. Y cuando dejas de buscar, estadísticamente no estás en la categoría de “desempleado”.

Es una paradoja que deja en evidencia cómo el mundo de las estadísticas puede crear imágenes que desde un punto de vista lógico son difíciles de entender.

"Es una cifra engañosa", le dice a BBC Mundo Luis Linares, coordinador del Área de Estudios Laborales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES.

En Guatemala la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Y es el país con la mayor desnutrición infantil de América Latina, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

"En Guatemala hay una verdadera catástrofe humanitaria silenciosa", dice Linares.

La gran paradoja

El “desempleo suizo” de Guatemala de 2,5%, aparece en el “Panorama Laboral” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado a fines de enero, con cifras actualizadas al tercer trimestre del 2019.

Sin embargo, los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) de Guatemala sitúan a la desocupación en un nivel aún más bajo: 2% de la población económicamente activa.

¿Cómo es posible un desempleo tan bajo en un país tan pobre?

Linares explica que la mayor parte de la población hace trabajos informales o por cuenta propia, y por lo tanto, no tienen un empleo asalariado. "El empleo de muchas personas es vender cualquier cosa en la calle", apunta.

Otros buscan refugio en el trabajo familiar no remunerado, como por ejemplo, una madre que hace labores en una pequeña granja, o una joven que ayuda a vender alimentos en algún mercado.

“La pobreza no ha cambiado en dos décadas y el salario mínimo (US$ 360 mensuales) no cubre el costo de la canasta de alimentos”, agrega el experto.

Según el gobierno de Guatemala, cerca de un 30% de la gente vive de un empleo formal y un 70% tiene un trabajo informal.

Salario promedio a la par del mínimo

- Hugo Ñopo, coordinador del Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2019 de la OIT, dijo a BBC Mundo que las condiciones laborales en Guatemala son muy precarias.

- Un 20% de los ocupados trabaja sin remuneración y muchas personas tienen empleos informales de baja productividad, explica.

- “El salario promedio de la población es solo ligeramente superior al salario mínimo”, advierte.