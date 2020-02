La Libertad ha sido la principal región exportadora de frutas y hortalizas a nivel nacional durante el 2019, alcanzando los US$ 996 millones, desplazando a Ica al segundo lugar, informó la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

La tercera ubicación es para Piura con US$ 705 millones. Sigue Lima con US$ 485 millones, Lambayeque con US$ 374 millones y Áncash con US$ 132 millones.

Estados Unidos fue el principal mercado de destino para las frutas y hortalizas frescas peruanas durante el año pasado, con una participación del 43%, equivalente a US$ 1.606 millones.

PUEDES VER Ministros supervisan playas afectadas por erosión en Trujillo

La lista de productos agrícolas la encabezan los arándanos con US$ 467 millones, superando a la uva que registró US$ 386 millones, y el espárrago con US$ 252 millones. Los envíos de palta Hass ascendieron hasta los US$ 232 millones, mangos US$ 62 millones, entre otros productos.

Otros destinos comerciales de las frutas y hortalizas fueron los Países Bajos, Reino Unido, España y China.

En el 2019 el sector agroexportador tuvo un crecimiento total de 7%, equivalente a US$ 7.089 millones, y continuó siendo el segundo sector exportador más importante del país. Los tres productos más representativos del sector fueron la uva con US$ 875 millones (+7%), el arándano con US$ 825 millones (+49%) y la palta Hass con US$ 752 millones (+4%).

Arándanos

El año pasado los despachos de arándanos (US$ 824 millones 813 mil) presentaron una variación positiva de 50%, en comparación al 2018 (US$ 546 millones 287 mil), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).