Sobre la demanda de arbitraje de Odebrecht contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ¿qué implica ello?

Es una situación preocupante. Coincido con la posición del gobierno, porque es inaudito que con los antecedentes de esta empresa, ahora se pretenda demandar con este arbitraje. El incumplimiento no viene del Estado peruano, sino del consorcio que no pudo encontrar el financiamiento precisamente por los antecedentes conocidos. Ningún banco o consorcio o sindicato de bancos aceptaron financiar el proyecto, porque no podía garantizarse la devolución. El proyecto se cayó por lo que se contempló en el contrato. Lo único que hizo el Estado peruano fue aplicar las cláusulas que señalaba sobre el contrato.

Hay otro detalle que dijo el premier. Estamos pagando anualmente 50 millones de dólares por maquinaria y tuberías sobre el terreno, y vamos por el tercer año. Estamos cuidando lo que no es del Estado peruano. Les cuidamos todos esos bienes, pagamos ese dinero para poder preservar toda esa maquinaria y tuberías. Ahora Odebrecht tiene la desfachatez de demandar al Estado peruano. Pienso que esto se va a caer ante cualquier instancia de arbitraje.

¿Cuál será proceso? Enagás ya había demandado ante el Ciadi contra el Estado por el mismo proyecto

Tendríamos dos arbitrajes. La española Enagás comenzó antes y está en la misma situación de Odebrecht. Es tan claro el contrato respecto al incumplimiento en que incurrieron. Ellos son los que tiraron la esponja y no el Estado peruano, que ha sido muy condescendiente. Son más de 150 millones de dólares que viene pagando el Estado por mantener la maquinaria y tuberías.

Usted había llevado procesos de arbitraje y los ganó. ¿Qué sustento tiene el Perú para ganarle a Odebrecht y cómo podría llevarlo adelante?

Tenemos en el sector petrolero dos arbitrajes ganados cuando estuve en PeruPetro. Uno es de Camisea y el otro fue de los lotes 3 y 4 en el noroeste peruano, esta última la ganamos en la Cámara de Comercio de París. Se iniciaron ambos procesos y demoraron 2 años. Pertenecían al sector hidrocarburos y los ganó PerúPetro. Este caso (de Odebrecht), que también tiene vinculación a hidrocarburos, esperemos ganarlo porque los argumentos son contundentes al igual que tuvimos en las dos oportunidades anteriores.

Es probable que el arbitraje contemple daños y perjuicios, porque es algo no contemplando y es algo que los arbitrajes señalan. Los abogados del Estado ante el Ciadi van a contrademandar los daños y perjuicios ocasionados. Como no hay gas en el sur, pagamos el nodo energético y las reservas frías en el sur. Pagamos por el no uso del gasoducto a esas empresas porque era el contrato de una especie de take or pay, uses o no esas centrales térmicas tienes que pagar el mínimo. Ahí también tenemos una afectación económica que tendrá que presentarse en la contrademanda.

¿Cuánto tiempo duran los arbitrajes y cuál es el monto a pagar?

Eso es variable (el monto), dependiendo de los árbitros y del monto en discusión, hay un porcentaje, unas reglas que tiene el Ciadi o la Cámara de Comercio de París. En cuanto al tiempo, puede demorar (menos de dos años). En este caso, como es complejo, podría demorar 2 años, pero es un promedio. El Ciadi es bastante rápido. Ambas partes tienen interés en terminar lo antes posible.

Con la licitación, se debería de devolver el monto invertido por la consorciada. ¿Al monto se le descontaría lo gastado por el Estado para el mantenimiento?

Eso tiene que resarcirse al estado peruano ante el Ciadi. Poniéndonos objetivamente, tenemos las de ganar. Cuando hay una situación como esa, el que ha perdido, pierdo lo invertido por no cumplir, y este fue el consorcio. Perderían la inversión hecha.

¿La posibilidad de ganar el arbitraje se refuerza con anteriores arbitrajes ganados?

Sobre temas relacionados con hidrocarburos. Hay 2 (procesos) del 2012 bajo mi administración, de los lotes 3 y 4 ganamos esto y la otra es correspondiente a Camisea, son dos antecedentes –lógicamente de otra dimensión– en el sector hidrocarburos ganados por el Perú. El Ciadi es una entidad que valora. Tiene todas las garantías.