A través de las redes sociales, diversos usuarios de la empresa Movistar denunciaron una reciente alza de tarifas de su servicio dúo (telefonía + internet) o trío (telefonía fija + internet + cable).

Los usuarios de dicha empresa señalaron que se enteraron del alza al recibir un último recibo, en el cual ya figura dicho incremento y sin haberles consultado si estaban de acuerdo.

Tal es el caso de la usuaria, Dane Gámez, quién a través de su Twitter, dijo que en mayo del 2019, la empresa en mención incrementó su plan trío de 239 a 249 soles, sin su consentimiento. Posteriormente, ella emitió su queja y se cambió a un plan de 195 soles. Ahora, a menos de un año, le volvieron a subir su plan a 210 soles, nuevamente sin su autorización.

“Volví a comunicarme con ellos y me dijeron que el aumento lo comunicaron en el recibo de diciembre. Mi recibo es digital y ya lo borré, así que no puedo saber si es cierto. Algunas personas dicen que les llegó una carta a su casa, a mí nunca me llegó”, indicó.

Al final, ha cambiado a un plan, incluso más económico del que pagaba.

“Lo que me parece injusto es que, al contratar un servicio, tenemos un trato por ambas partes, y así como el día de mañana yo no puedo de la nada decirles, bueno, a partir de hoy te quiero pagar 15 soles menos, ellos tampoco deberían poder decir, bueno, ahora te cobro 15 soles más. Pero la ley se los permite”, señaló en su Twitter.

Denuncias en redes sociales

Dane es una de los diversos usuarios de Movistar que vienen denunciando dicha alza a través de las redes sociales.

La República se comunicó con la empresa, pero hasta ahora no ha emitido respuesta.

Multas

Como se recordará, en octubre del 2019, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) confirmó las sanciones impuestas a Telefónica del Perú S.A.A (Movistar), América Móvil Perú S.A.C. (Claro), Entel Perú S.A y Viettel Perú S.A.C. (Bitel) por diferentes infracciones consideradas como graves.

En aquella fecha, Movistar fue sancionado con 61.3 UIT, equivalente a 257 mil 460 soles, por la comisión de la infracción grave tipificada en el Reglamento de Reclamos.

Al respecto, en 19 acciones de supervisión, la empresa no habría permitido la presentación del reclamo solicitada por el usuario y no cumplió con proporcionar el código o número de identificación del reclamo.