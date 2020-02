SNI: Exportaciones de pesca de consumo humano directo generarían 3.000 millones de dólares al 2021

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, señaló que la brusca caída en las proyecciones de la producción de harina y aceite de pescado afectará el crecimiento del PBI.

"Sin embargo, tenemos en el sector de consumo humano directo un enorme potencial que debemos desarrollar como industria para compensar esta caída. Productos como la pota, atún, merluza, perico, jurel, caballa, conchas de abanico, calamares, anguilas y langostinos, entre otros, han conquistado los principales mercados del mundo”, acotó.

El líder empresarial mencionó que este sector cuenta con las inversiones que permitirían duplicar las exportaciones, pasando de 1.500 millones de dólares a 3.000 millones de dólares al 2021.

Agregó que se requiere eliminar ‘trabas y sobrecostos’ que afectan su desarrollo, aspectos que se están analizando en la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Pesquero, bajo la coordinación del Ministerio de Economía y Finanzas y la participación del Ministerio de la Producción.

“Ahora es el momento de presionar el acelerador para desarrollar la industria de pesca de consumo humano directo, no desperdiciemos esta gran oportunidad que tiene nuestro país para liderar en Latinoamérica el desarrollo de este sector de la economía”, manifestó Márquez.

Además recordó que el Perú exporta la quinta parte de Chile y la tercera parte de Ecuador, aunque tiene mayor riqueza que estos países. Lo que evidencia el potencial de crecimiento de este sector.

Finalmente, argumentó que espera que muy pronto se resuelva el problema de interpretación surgido en la Ley de Promoción del Atún, que en este momento está impidiendo su procesamiento en nuestras plantas y la reactivación de la industrialización de este especie, con la cual fuimos líderes hasta principios del año 1970. “Personalmente he ido a Paita, he visitado las plantas así como los muelles y he comprobado que estos empresarios siguen apostando por el Perú”, acotó.

Dato

Márquez agregó que este subsector genera más de 500 mil puestos de trabajo, principalmente fuera de Lima y Callao