Carolina Huamán es una de las 2.000 personas que salieron elegibles en la primera convocatoria del bono Renta Joven. Ella fue una de las afortunadas que sería beneficiada con un subsidio de S/ 500 para pagar el alquiler de su vivienda.

A sus 34 años, Carolina buscó con optimismo acceder a este beneficio, ya que siendo madre soltera necesitaba apoyo económico."Cuando salí en el primer listado de elegibles me alegré porque las madres solteras no tienen el apoyo del gobierno y este programa sí lo otorgaba", narró. Sin embargo, agregó que al poco tiempo sus expectativas cambiaron.

Y es que alquilar una vivienda de manera formal en el país no es nada sencillo, por no decir imposible. "Recorrí todo San Juan de Lurigancho y no hay alquileres. Apenas le digo al arrendatario sobre el bono me cierran la puerta porque creen que (el Estado) no le va a pagar", relató preocupada, ya que corre el riesgo de perder el bono porque el plazo para firmar contrato vence en abril.

"Fui al Fondo Mivivienda (FMV) y les comenté que no encontraba un alquiler con los requisitos que piden; solo atinaron a decirme que ese no era su problema. No puede ser que no me brinden una solución, este programa ha sido un experimento ya que no soy la única con esta dificultad", aseveró.

Asimismo, Jhon Pecherrez de 23 años vive hoy la misma angustia que Carolina, pues ha buscado por todos los medios posibles un alquiler formal y todos lo rechazan porque los dueños no desean pagar impuestos.

"Tenía ilusión con el bono porque me iba a ayudar a reducir el pago que hago todos los meses. Sin embargo, me doy con la sorpresa de que no hay viviendas para alquilar. Y si hay, cuestan S/ 1.200; ese monto no está entre mis posibilidades porque aparte debo pagar luz, agua y comida", explicó.

Jhon junto a su pareja no ganan más de S/ 3.000 y buscan una vivienda que cueste S/ 1.000 (incluyendo el bono), pero ese precio solo lo encuentran en un arrendatario que no paga impuestos.

Otra de las preocupaciones de Jhon es el gasto de la notaría, que llega hasta los S/ 350, por lo que en un mes tendrían que conseguir cerca de S/ 2.000 para acceder al bono, lo cual no consideran como un beneficio.

Obstáculos para el acceso

Para Carlos Bruce, exministro de Vivienda, el problema del Renta Joven fue la falta de comunicación, ya que el objetivo de este programa era que se formalicen las personas que alquilan vivienda.

"Lo que debe hacer el Estado es convencer y dar información para que (los arrendatarios) puedan formalizarse, además hacerlo atractivo para que así se invierta en el alquiler de vivienda", aseveró.

La semana pasada el Fondo Mivivienda reveló que hasta el momento solo se entregaron 30 subsidios de la primera convocatoria; mientras que unas 500 personas ya realizaron la firma de contrato con el arrendatario y a corto plazo se sumarán a la lista de beneficiarios.

"El mayor obstáculo ha sido que la gente que quiere alquilar no encuentra oferta y los que hay normalmente son informales y no pagan el impuesto", reconoció Rodolfo Chávez, gerente general del FMV.

Inicial para una casa

Para Lenin Tolentino, este programa era la oportunidad para pagar la cuota inicial de su vivienda. Ya que de los S/ 500 que otorga el Estado, S/ 150 va destinado a la cuenta de ahorros del beneficiario.

"Creo que no hicieron un estudio adecuado porque no es viable acceder al bono con tanta informalidad. Aparte, no hay asesoramiento del Estado, solo te dan los requisitos y nada más", contó Tolentino, quien es el único sustento de su familia.

Cabe señalar que La República recibió mensajes de más personas que tienen el mismo problema, incluyendo provincias como Chiclayo y Cusco.

Opina

Carlos Bruce - Exministro de Vivienda

“No solo se trata de publicar una ley, girar un cheque y solitas las viviendas crecen. Así no es, hay un trabajo de promoción (para que los dueños de viviendas se formalicen) que tiene que hacerse”.

El dato

Bonos. El Ministerio de Vivienda indicó a este medio que quienes ya reciben el bono no deseaban brindar su testimonio para esta nota.