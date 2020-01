El presidente Martín Vizcarra se refirió al proyecto Tía María, el cual se encuentra suspendido, señalando que no se ejecutará durante su gobierno.

En entrevista con Canal N, el jefe de Estado expresó que no van a forzar la ejecución del proyecto si no hay consenso.

“En este gobierno no hay forma (que vaya Tía María), dadas las condiciones. Si no se generan consensos, no vamos a forzarlo, pero hay otros proyectos que sí están saliendo porque se generaron las condiciones adecuadas”, declaró Martín Vizcarra.

Añadió que la licencia de construcción “no es una licencia social. Eso lo tenía claro la mina, la empresa y la población. Es parte de un proceso, un paso más”.

Consultado sobre un posible arbitraje de parte de la mexicana Southern Cooper, a cargo de Tía María, consideró que desde el gobierno “tenemos los argumentos para defendernos". “Hasta hay un documento por escrito de la empresa diciendo que si no se dan las condiciones sociales no va a invertir”.

Cabe recordar que el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, señaló que la empresa no iniciará operaciones en el lugar antes del 2024. “Eso nos da 5 años para que el Estado haga el cierre de brechas”, indicó a la prensa extranjera.