Laurate, la compañía dueña de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad Privada del Norte (UPN) y el instituto Cibertec, anunció el último lunes que evalúa la posibilidad de vender las tres entidades educativas ubicadas en el Perú. Esto, con la finalidad de devolver capital a sus accionistas, según informó en un comunicado.

En dicho documento, también indicó que este proceso - de posible venta - “no impactará en las condiciones actuales del servicio educativo que entrega a sus estudiantes”.

“La Junta Directiva ha autorizado a la Compañía a explorar alternativas estratégicas para cada uno de sus negocios para desbloquear el valor para los accionistas. Como parte de este proceso, la Compañía evaluará todas las opciones potenciales para sus negocios, incluyendo ventas, escisiones o combinaciones de negocios. Laureate ya ha iniciado procesos separados para explorar la venta de sus negocios en Perú, México y Australia / Nueva Zelanda”, precisaron.

La historia

De acuerdo a la información pública de Laurate, la compañía inició en 1999 con solo una universidad y casi 21 años después, es parte de las Corporaciones B y de Beneficios Públicos (PBC) certificadas más grandes del mundo, con más de 25 entidades educativas a nivel mundial.

Su presencia educativa no solo es física, sino, han logrado dar el salto al internet. Así, entre la gama de productos e iniciativas se encuentran One Campus® y One Faculty® de Laureate, “plataformas integradas basadas en la web que brindan a los estudiantes y miembros de la facultad de cualquier institución de la red acceso a recursos para ayudarlos a adquirir habilidades, aprendizaje global y oportunidades de desarrollo, y para conectarse con compañeros de todo el mundo”, destaca la compañía.

En esa línea, la empresa contaría con más de 875 mil estudiantes matriculados en más de 25 instituciones con más de 150 campus y programas en línea.

Su red internacional

En Brasil tiene presencia con 11 entidades educativas, entre las que se destacan la Escuela de Negocios de Sao Paulo, escuela de Negocios CEDEPE, Universidade Salvador, entre otros.

En Chile tiene cinco instituciones: Universidad Viña del Mar, Andrés Bello, Universidad de Las Américas de Chile, Escuela Moderna de Música y el Instituto Profesional AIEP.

En Honduras cuenta con dos: Universidad Tecnológica Centroamericana y el Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC). Y en México están las universidad del Valle de México y universidad Tecnológica de México.

En nuestro país están la Universidad Privada del Norte, Universidad de Ciencias Aplicadas y Cibertec. Las tres están licenciadas por la Sunedu.

También cuenta con universidades en Estados Unidos, Australia, Malasia, Nueva Zelanda y Reino Unido.

Intercorp

Aunque rumores indicaban que el holding Intercorp, dueña de Innova School, estaba interesada en la compra de una de las universidades de Laurate, la información fue descartada por la misma compañía este miércoles por la tarde.