Ya sea por desconfianza, no califican o no quieren estar en el sistema financiero tradicional, cerca de 56 mil peruanos han optado por otra forma de ahorro para adquirir una casa o un carro: el Fondo Colectivo.

Aunque ya tiene más de tres décadas vigentes en el país, recién en los últimos años este sistema ha tenido un crecimiento constante atrayendo a más personas interesadas en ahorrar de forma colectiva, refiere Omar Gutiérrez, Superintendente Adjunto de Supervisión Prudencial de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Pero, ¿de qué se trata este sistema? “El Fondo Colectivo es una modalidad bajo la cual se adquieren bienes o servicios a través de los aportes mensuales de un determinado número de cuotas a pagar periódicamente por las personas naturales o jurídicas asociadas en un Grupo, quienes someten sus intereses individuales respecto de los intereses del Grupo”.

Por ejemplo, si lo que buscas es comprar un auto el mecanismo sería el siguiente: “Para afiliarte a la empresa administradora del Fondo se paga un derecho de ingreso que es el 4% del valor del auto que deseas adquirir. Luego, se deberá pagar cerca de 133 dólares mensuales por 60 meses si es un carro de 15 mil dólares”, explica Cesar Antúnez de Mayolo, gerente central de comercialización de Pandero.

Las Administradoras

En Perú existen siete empresas administradoras de Fondos Colectivos debidamente supervisadas ante la SMV. Éstas son:

- Autoplan

- EAFC Maquisistema

- El Clan EAFC

- Fonbienes Perú

- Pandero SA

- Plan Rentable Perú

- Promotora opción

Aunque en los últimos años también se han detectado nuevas empresas, éstas cierran luego de pocos meses tras la denuncia presentada por la SMV, señala Gutiérrez.

El mercado

Según refiere el superintendente, a noviembre del 2019 el fondo administrado acumulado (por las siete empresas) ascendía a 285 millones de dólares, siendo 56 mil los asociados con contratos vigentes en un Fondo.

Aunque a la fecha los fondos solo sirven para la compra de una casa o un auto, hay un cierto porcentaje de empresas que permite el ahorro colectivo para la compra de electrodomésticos. No obstante, no se descarta que en la medida que crezca el mercado y más personas no estén satisfechas con el sistema financiero, la ley permite que se expandan a otros rubros.

Brasil, que es líder regional de Fondos Colectivos, y con 4% de su economía bajo esta modalidad, financia hasta cirugías plásticas. En Perú, el mercado aún es pequeño, sin embargo podría crecer a 7% este año, según estima Cesar Antúnez de Mayolo.

A tomar en cuenta

Las personas que se afilien a un Fondo deben tener en cuenta que cuando incumplan el pago de una cuota en el plazo establecido deberán pagar una mora, la cual será establecida por el administrador.

Asimismo, puedes adelantar cuotas para acceder a subastas anticipadas del producto.