Despegar compra agencia de viajes Bestday por 136 millones de dólares

Con una inversión de US$136 millones, la Compañía líder de viajes en Latinoamérica cierra un acuerdo que incluye las operaciones de BDTG en todos los mercados donde está presente: México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, República Dominicana y Argentina.

Se trata de la mayor adquisición en la industria en términos de ingresos. Se prevee que el resultado de la incorporación le permita a Despegar incrementar un 25% sus ingresos y reafirmar su indiscutible liderazgo en la región.

Hoteles y otros productos de viaje no aéreos representan el 95% de los ingresos de BDTG, que en 2019 registró ingresos y EBITDA por aproximadamente US$ 140 millones y US$ 8 millones, respectivamente.

Al aumentar la oferta de Hoteles y Actividades en México, los clientes de Despegar tendrán acceso al contenido de viaje más amplio de la región.

La estrategia de crecimiento de Despegar a través de este tipo de acciones está orientada a completar, robustecer y eficientizar su oferta y calidad de productos y servicios con el objetivo de llegar al viajero con la mejor opción posible para su viaje. En un contexto de cambio y en constante evolución, la Compañía mantiene una dinámica ágil y desafiante, que la lleva a evaluar las mejores posibilidades y concretar los mejores acuerdos.