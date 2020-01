Gamarra denuncia millonarias pérdidas por importaciones chinas

“Mi tío tuvo, por muchos años, un taller que ocupaba todo un piso de una galería. Tenía 25 máquinas y todo estaba lleno de trabajadores. Pero cuando llegó la ola de importación de telas chinas con precios muy bajos, tuvo que reducir su personal porque ya no convenía producir, sino importar y vender”, relató Pitter Yana, joven empresario que confecciona prendas femeninas junto a Gianela Laime, ambos de 25 años.

Ellos señalan que actualmente en su taller solo trabajan entre tres a cinco personas, cuando antes en los talleres superaban los 20 empleados.

Asimismo, detallaron que, por ejemplo, el costo neto de producción de unas leggins de algodón peruano sale S/ 6, mientras que importar el mismo producto de China cuesta S/ 3. “Claro que no es la misma calidad, son telas casi reciclables, pero sí ahorra costos de producción, aunque eso genera menos empleo”, enfatizaron.

Por su parte, Héctor Mamani señaló que desde que llegó la competencia de productos chinos hizo que su productividad se reduzca hasta en 80%. “En el 2005, yo producía hasta 10 mil prendas al mes; ahora apenas llego a 2 mil o máximo 3 mil; cada año voy disminuyendo”, manifestó.

Similar caso es el de Diógenes Zuloeta de 49 años, quien sobrevive en el sector hace más de 20 años y es fiel a la tela nacional. Sin embargo, sus ganancias se redujeron considerablemente.

“Antes facturaba hasta S/ 15 mil mensuales y ahora apenas llego a S/ 2 mil; es bien bajo. Pero yo sigo produciendo con tela peruana, no importo productos chinos porque la calidad es muy baja”, detalló mientras recordaba que algunos de sus conocidos cerraron totalmente sus talleres porque el negocio dejó de ser rentable.

Impacto en el sector

Susana Saldaña, presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, indicó que la importación de productos textiles de China a precios muy bajos han generado pérdidas de S/ 3 mil millones en los últimos 10 años; cifra que representa al 40% de las ganancias del 2008, cuando se facturó S/ 10 mil millones. “Cada año perdemos 4% de las ventas”, acotó.

Agregó que también impacta en el cierre de más de 3 mil empresas anualmente, con un promedio de diez trabajadores por cada una. “Si a esto le sumamos la reducción de personal de las mypes vigentes, se ha perdido más de 500 mil empleos en todo este tiempo”.

Competencia desleal

Por su parte, Martín Reaño, gerente del Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), señaló que este problema se debe a prácticas dumping. “Los chinos le cobran al peruano menos del costo de producción con el propósito de desplazar la competencia local de mercado”, manifestó.

Reaño señaló que hay competencia desleal en el sector. Ya que además de los bajos costos, se da una mayor subvaluación a los precios debido a las falsas declaraciones en Aduanas.

"Una casaca especial de invierno es declarada por US$ 4 y cuando sacamos costos vemos que ese producto no podría costar menos de US$ 12. Pagan menos impuestos que los productores nacionales", detalló.

Frente a esto, Susana Saldaña solicitó mayor regulación. "Todos saben lo que pasa, pero no se hace nada. Pedimos que se equipare la cancha para competir a la par", concluyó.

Indecopi investigó caso de dumping

El año pasado, las empresas Tecnología Textil S.A. y Consorcio La Parcela S.A. solicitaron a Indecopi el inicio de una investigación por prácticas de dumping en las importaciones de tejidos tipo popelina originarios de China, ya que estarían afectando a la producción nacional.

Al respecto, el 7 de enero del 2020, Indecopi resolvió que “si bien se determinó la existencia de prácticas de dumping en las importaciones del producto investigado, no se cumplen los requisitos establecidos en el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que se configure una amenaza de daño inminente y previsible sobre la producción nacional”.

Representantes del sector solicitan tratar este tema en Mesa Textil conformada por el Ejecutivo.