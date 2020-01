Elecciones Congresales 2020: ¿Cómo influirán los resultados de estos comicios en nuestra economía?

Hoy se celebran las Elecciones Congresales Extraordinarias, evento político no ajeno al plano económico. ¿Los resultados de estos comicios influirán en el desarrollo de nuestra economía? Es una pregunta necesaria para conocer qué peso tendrán sus futuras decisiones en esta corta etapa.

Hagamos memoria

El 2019 fue un año con resultados decepcionante para la economía peruana, la cual tuvo estimaciones por encima del 2%. En la actualidad, el 2020 atraviesa un terreno de optimismo, ilusión y pesimismo con proyecciones reducidas al 2,2% y 2,3%, cifras estimadas por Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), respectivamente.

Según el Global Advisor Predictions 2020, realizado por Ipsos, el 2019 fue un mal año para el 71% de peruanos, además de un 57% que consideró que el año anterior fue negativo para su familia.

PUEDES VER: Ministra Alva explica ajuste del impuesto al cigarro, pisco y bebidas alcohólicas

¿Y ahora?

Muchos ciudadanos esperan que este Congreso sea provechoso y tenga un nuevo rostro a comparación con el anterior. Cabe recordar que un 59% de peruanos afirmó que la disolución de este fue el evento positivo del 2019, según la empresa encuestadora.

Al respecto, el economista Armando Mendoza, consideró que el parlamento, en el corto plazo, no tendrá un efecto importante. “Por el lado positivo, el Congreso no es relevante para la marcha de la economía. Y sobre las iniciativas para la reactivación de la economía no hay muchas esperanzas, como sucedió en el periodo anterior”.

Sin embargo, explica que es importante observar cuál será el comportamiento de este órgano, por si sería obstruccionista y si rivalizaría con el Gobierno.

“Esto generaría una perturbación política que, por ende, afectaría inevitablemente a la marcha de la economía”, añade Mendoza.

Por su parte, Marcel Ramírez, economista y director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, señaló que las elecciones deberían significar una democracia que pudo sobrellevar una situación de crisis, que debería generar una expectativa favorable hacia adelante.

PUEDES VER: MEF busca sincerar sueldos de trabajadores públicos

Decretos de urgencia

Acerca de los Decretos de Urgencia (DU), Mendoza indicó que el Congreso tiene que revisar los decretos de urgencia remitidos por el gobierno.

Sobre la Comisión Permanente, el experto recordó que el DU que aprobó el control previo de fusiones empresariales en el país, conocido como ley antimonopolio, fue declarado “inconstitucional” en un informe aprobado por el grupo de trabajo de dicho órgano del congreso disuelto.

Además, Mendoza explicó que existe una situación de alta irregularidad. “El gobierno ha estado legislando en condiciones anómalas, y en ese contexto se han aprobado una serie de leyes, mediante DU, como el presupuesto de este año y la extensión de beneficios tributarios”.

“Incluido uno que es altamente cuestionable como lo es la Ley de Promoción Agraria, en la que no había una urgencia real, pero que fue prorrogada hasta el 2031”, señala.

PUEDES VER: Acusan a funcionarios de IMARPE de haber “inflado” cuota de pesca de anchoveta

“Lobby económico”

Armando Mendoza sostiene que este Congreso va a tener que intervenir en procesos tales como el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP).

En relación a los posibles intereses particulares, el especialista señala que el anterior Congreso, dominado por el fujimorismo y el APRA, jugó a favor de los grandes intereses económicos.

“Existió una férrea posición ante la reglamentación de la norma antielusión, también en la Ley de Alimentación Saludable, etc”, comenta.

Por último, agrega que, en este nuevo Congreso habrán otros intereses económicos, aunque señala que como este es de transición, duda si haya partidos que estén dispuestos a vincularse a los grandes grupos de poder económicos, particularmente por los escándalos en los últimos meses.

“El lobby economico en el parlamento no va a desaparecer”, concluye Mendoza.

“En temas económicos, impulsar el PNCP, las reformas para el Plan de Infraestructura, y también retomar el tema tributario para evaluarlo, porque se van a necesitar más ingresos”, comenta el economista Ramírez.

Añade que el problema que hay en nuestra economía “es que necesitamos impulsar la inversión pública y la inversión privada”.

En relación a las propuestas de los candidatos, Ramírez indica que el capítulo económico de la constitución no debería tocarse. “Lo que sí debería verse son reformas vinculadas al tema laboral, baja productividad, informalidad”.

Para concluir, el experto comenta que debería exigirse al ejecutivo que defina de una vez el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

“Una mirada de largo plazo, que trascienda a este gobierno y establezca una ruta para seguir adelante”, acota Ramírez.