Rocío Barrios Alvarado: “Se ha constatado que se formateó una computadora de IMARPE”

¿Cuál fue la principal motivación para la reorganización del Instituto del Mar del Perú (IMARPE)?

Una de las motivaciones que generó el decreto de urgencia 015-2020 fue la necesidad de modernizar y fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de IMARPE. Es así que la FAO aplicó una auditoría y verificamos que algunas de las recomendaciones que dio este organismo no habían sido cumplidas. Es así que el decreto de urgencia fortalece las competencias y el consejo directivo de IMARPE, garantizando la presencia de los científicos en el importante sector pesquero.

Según el decreto de urgencia, ya no será un almirante en situación de retiro quien presida obligatoriamente IMARPE. ¿Un marino en retiro no garantizaba las cualidades científicas de la institución?

La cabeza de la institución no tiene que estar supeditada a una persona. Lamento que las críticas al decreto de urgencia se reduzcan a que si debe ser un marino o no el presidente ejecutivo de IMARPE. Lo que priorizamos es que sea una persona que tenga conocimiento científico y también que se garantice la autonomía de IMARPE. Antes, la presidencia ejecutiva de la institución era un cargo de confianza. Por lo tanto, el ministro de turno podía removerlo y sin explicación de causa.

¿Y ahora cómo será?

Ahora será una persona elegida mediante concurso público. Deberá cumplir una serie de requisitos de altos estándares y con calificaciones científicas. Y tendrá permanencia en el cargo, lo que le permitirá una mayor autonomía. Además del director, habrá dos consejeros directivos que también serán elegidos por concurso público.

Sin embargo, gremios como la Sociedad Nacional de Pesquería, Confiep, Adex y otros emitieron un comunicado señalando que había una intencionalidad política en el decreto supremo.

El comunicado que usted señala salió un día antes de que se publique la norma, así que no se tenía conocimiento de esta. Ahora que es público, el decreto de urgencia es una garantía de que no hay ninguna interferencia política. En cambio, en el modelo anterior, bastaba con que un ministro propusiera a una persona de su confianza con el único requisito de que fuera un almirante en retiro. Eso era político. La libre remoción por la falta de confianza es un acto político. No es una interferencia política un concurso de méritos bajo un proceso de selección y asegurar una estabilidad en el cargo de cuatro años. Esto no es una intervención política sino pasar a un modelo meritocrático. El presidente de IMARPE ya no será elegido a dedo.

Exautoridades navales como Luis Giampietri y Jorge Montoya afirman que solo los almirantes en retiro deben presidir IMARPE. ¿El decreto de urgencia excluye a los exmarinos de la institución?

Los exmarinos no están excluidos de participar en el concurso público para elegir al presidente de IMARPE y entiendo que existen oficiales en retiro que cumplen con los requisitos de conocimientos científicos para ejercer el cargo. Entiendo que hay exoficiales de la Marina que cuentan con las certificaciones necesarias como para presentarse al concurso de méritos.

¿El presidente de IMARPE, el almirante en retiro Javier Gaviola, puede participar en el concurso?

Por supuesto que sí, no está impedido de hacerlo. Mientras más profesionales de reconocida trayectoria postulen, mucho mejor para la institución.

¿Es cierto que una de las razones de la emisión del decreto de urgencia es porque IMARPE informó erróneamente sobre la medida de la biomasa de anchoveta para la segunda temporada de pesca del 2019? ¿Y que incluso usted tuvo que hacer una inspección en un crucero científico de la institución?

Cuando en noviembre se inició la segunda temporada, algunas semanas después comenzaron a aparecer manifestaciones que indicaban que se estaban encontrando más anchovetas juveniles, por lo que se dispusieron vedas preventivas para proteger el recurso hasta que se hicieran nuevos estudios. En las primeras semanas de enero salió un crucero de IMARPE para determinar la biomasa que existía. Es entonces que antes que termine el crucero, tomamos la decisión de embarcarnos en el crucero para verificar las condiciones del mar para tomar una decisión. Y, efectivamente, la anchoveta era mayoritariamente juvenil. Lo que nos hacía presumir que no se daban las condiciones para la segunda temporada. Y al final el informe científico recomendó el cierre de la temporada.

Tenemos entendido que a raíz de este incidente se habría registrado una supuesta negligencia en IMARPE. ¿Se ha dispuesto una investigación interna? ¿O una denuncia por presuntas responsabilidades?

Hemos recibido información de presuntas debilidades de las que todavía no tenemos certeza, y como corresponde, responsablemente, hemos iniciado las investigaciones pertinentes para determinar la veracidad de la denuncia. Paralelamente se han registrado hechos que no son los mejores para una institución seria (como IMARPE). Se ha constatado que se formateó una computadora, que se usa en el sistema de investigación y recolección de data y de la que se habría filtrado información.

¿Se presume que hubo alteración de datos?

En este momento no me parece serio presumir. Lo responsable es que el ente competente investigue y determine si encuentra responsabilidad y se ejecutarán las sanciones que correspondan.