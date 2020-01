Pobladores protestan contra represa La Montería

Tras el anuncio de la ejecución de los estudios de preinversión para el proyecto de La Montería y Sicán, la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape levantó su voz de protesta al asegurar que no permitirá trabajos en el Área de Conservación Privada (ACP) de Chaparrí. Es por eso que solicitarán la intervención de Naciones Unidas por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de las personas al no haber solicitado el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) el permiso respectivo.

Edivar Juan Carrasco Vásquez, presidente de la comunidad campesina, fue enfático al señalar que no solo no se tomó en cuenta a la población, también no se reparó en el daño a la ecología que ocasionaría la construcción de la represa.

“No permitiremos que el GRL ejecute la obra. Se agotarán todas las acciones en los entes nacionales e internacionales. Incluso estamos dispuestos a seguir protestando para ser escuchados”, manifestó.

El dirigente enfatizó que la defensa irrestricta de 34,412 hectáreas de Chaparrí como área natural protegida está reconocida por el Estado en su categoría de área de conservación privada, tal como consta en la Resolución Ministerial n.º 1324-2001; así como su condición de perpetuidad garantizada con R.M. n.º 153-2011.

Carrasco enfatizó que los trabajos se desarrollarían en el Sector 1 de Chaparrí y abarcarían una extensión de 500 hectáreas, lo que afectaría a la flora y la fauna.

“Es lamentable que no hayan tomado conciencia del perjuicio que generaría y más anunciar un proyecto cuando la comunidad Muchik no dio autorización para desarrollar una obra en su territorio”, expresó.

Indicó que ayer sostuvieron una reunión con el relator especial de Naciones Unidas, Michel Forts, sobre este caso.