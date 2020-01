El Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) insta al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) a explicar al país por qué el camión cisterna de la empresa Transgas L.G E.I.R.L., causante del funesto accidente en Villa El Salvador, no estaba incluido en los Registros Hábiles de Transporte de GLP y que pese a ello indicó que tenía registro vigente.

“El Registro Hábil de Transporte GLP a Granel, no incluía el camión cisterna de Transgas LG, de placa A2X-847, causante del funesto accidente en Villa El Salvador, así indicaría no autorizado para transportar combustible. Sin embargo, Osinergmin señaló que era formal, en evidente contradicción que debe explicar al país”, afirmó el presidente del Opecu, Héctor Plate Cánepa.

La organización de consumidores presentó el Registro Hábiles de Transporte de GLP a Granel, a nivel nacional, descargado del portal del Osinergmin, que muestran 1,523 registros, actualizado al 24 de enero de 2020, y de tres camiones cisterna de Transgas L.G E.I.R.L. Por otro lado, los dos registros Sunarp del camión cisterna A2X-847 (placa vigente) y WGE 581 (placa anterior).

“El registro hábil del transporte de GLP a granel es contundente, no deja ninguna duda, que si el camión cisterna de Transgas LG, de placa A2X-847, al no estar registrado no tenía autorización. Por otra parte, después de la muy triste realidad de anteayer, debe eliminarse el registro vigente indefinido e inspeccionar a los 503 o 71% de camiones cisterna en Lima, autorizando a los que aprueban con vigencia determinada”, finalizó Plate.