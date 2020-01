Conoce las tasas de interés de los bancos que realizan compras de deudas

El préstamo de compra de deuda permite pagar con una única cuota mensual las deudas de tarjeta de crédito o el préstamo en efectivo. Luego la persona se organizará para pagar al banco que compró dichas deudas. El porcentaje de interés en la mayoría de los casos es baja.

Una duda entre los usuarios es que si Infocorp podría acceder a la compra de deuda. Al respecto, Marcelo Mundaca, especialista en temas de Riesgo y Finanzas Personales, indica que esta operación está dirigido a buenos clientes. “Por lo tanto, si estas en Infocorp, no eres su público objetivo”, acota.

¿Cómo funciona?

El experto explica que que la compra de deuda es una opción del banco, en el que se busca a los mejores clientes del banco, en el que este último ofrece una serie de condiciones para que consolides tus deudas en una sola, con el fin de que te traslades a esa entidad bancaria.

“Hasta hace algunos años, comenzó a ser fuerte la compra de deudas, porque es una forma de captar clientes”. “Por ejemplo, yo tengo mi tarjeta de hace unos cuantos años con uno banco, y comienzo a mejorar, pero mi banco no me da mejores condiciones, y viene otro y me los da”, comenta Mundaca.

Ejemplo

Mundaca explica, a manera de ejemplo:

Un usuario tiene tres tarjetas (2 mil soles en cada una). La deuda de tarjeta de crédito es relativamente alta, el costo de interés es alto, por lo tanto, el banco ve que paga a tiempo y posee un buen sueldo. Ante ello, el banco le ofrece una tarjeta de crédito con una línea paralela donde se consolida toda la deuda que tiene en las tres tarjetas.

“Lo hacen como si fuera un préstamo de consumo, a un plazo especifico con cuotas especificas”, añade.

Por último, el especialista añade que la compra de deuda es conveniente “porque si consolido dichas deudas en una sola, esa deuda tendrá una tasa más barata, va a tener una sola fecha de pago y va a estar en cuotas especificas”.

¿Por qué no hacerlo tan seguido?

Munda sostiene que hacerlo de manera constante no es positivo. “Porque vas a manchar tu historial crediticio. Luego uno se malacostumbra, y posteriormente su deuda crece”.

A continuación listamos los bancos que compran las deudas:

Compra de deuda en BCP

El banco BCP compra deudas o brinda préstamo para pagar las deudas con un monto mínimo de 1000 soles o 300 dólares.

Los requisitos son: Una línea de crédito, presentar DNI y llenar un formulario

Compra de deuda en Interbank

Para sacar el préstamo debes acercarte a cualquier local de Interbank. Luego presentar la tarjeta de Crédito y el DNI.

Este préstamo se puede pagar en 12, 18, 24, 36 o 48 meses. Una de las ventajas es que se puede realizar pagos adelantados con el denominado 'desagio' de intereses (pago anticipado para reducción del interés).

Compra de deuda en BBVA

BBVA compra las deudas a partir de 1000 soles para pagar en un plazo de hasta 60 meses (previa evaluación). Las ventajas: puedes cambiar las fechas de pago cada 6 meses hasta 10 veces máximo, puedes elegir la cuotas, pago anticipado de todo el monto o la cuota.

El requisito principal es estar al día con el pago de las cuotas.

Compra deuda en Scotiabank

Ésta entidad compra las deudas con el término de consolidación de deudas.

Compra de deuda en Banbif

El banco Banbif compra deudas hasta 7 veces del sueldo neto del cliente, máximo 60 mil soles y la compra mínima de la deuda es de 2 500 soles.

Requisitos:

- Ingreso neto mínimo 2 mil soles

- Antigüedad laboral de 1 año como dependiente e independiente 2 años

- Documento de identidad del titular y la pareja

- Documentos que acrediten los ingresos

- No tener información adversa en las centrales de riesgo

Compra de deuda en Banco Financiero

Este banco compra las deudas a partir de mil soles hasta 50 mil soles, para que puedas pagar en 12 a 48 meses.

Los requisitos para que el banco compres tu deuda es:

- Ingreso mínimo mensual 1000 soles

- presentar DNI o carnet de extranjería

- Copia de recibo de luz, agua o teléfono

- Estar al día con los pagos de la tarjeta de crédito

Nota: El banco no compra deudas con mora o las que están en Infocorp

Compra de deuda Saga Falabella

El banco Falabella compra deudas desde 700 soles mínimo hasta 70 mil soles, puedes pagar en 12 a 48 meses.

Requisitos para calificar a la compra de deudas:

- Copia del DNI del titular y pareja (esposa o esposo)

- Copia de recibo de Luz, agua o teléfono

- Solicitud de crédito y declaración personal de Salud

- Últimos estados de cuenta de la tarjeta de crédito.

- Sustento de ingresos según el tipo de renta: independientes formales (4ta categoría), independiente con negocio propio (3ra categoría) y rentista (1ra categoría)