TC registró más de 7 mil denuncias contra la ONP

Para que un trabajador afiliado a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) reciba una pensión de jubilación entre S/ 500 y S/ 893, debe aportar el 13% de su sueldo mensual por un periodo mínimo de 20 años.

Pero, ¿qué pasa con aquellos que aportaron menos tiempo?

PUEDES VER Estado debe aportes de AFP a 287 mil afiliados

Tal es el caso de Humberto Irala Falcón de 74 años de edad, quién alcanzó a los 12 años de aportes y no recibe una pensión.

“Me dijeron que como no cumplía los 20 años tenía que pagar S/ 120 mensuales durante 8 años más. A nadie le conviene eso porque para pagar yo igual tendría que generar ingresos y supongamos que llegue a los 6 o 7 años extra de aportes y de repente me muero porque ya estoy viejo, ellos se quedarán con mi plata”, manifestó mientras emitía un suspiro de desaliento.

Irala relató que actualmente realiza trabajos diarios en una llantería frente a su casa, por lo que le pagan S/ 15 diarios que le alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

PUEDES VER AAFP: se necesita DU para pagar a 287 mil trabajadores afectados por empleadores estatales

Al mes recibe S/ 450 y si decide seguir aportando a la ONP destinaría la tercera parte de su ingreso mensual. “Imagínese, tendría que trabajar para seguir pagando a la ONP y ni siquiera me alcanza para mis gastos. Yo solo quiero que me reconozcan lo que aporté”, concluyó.

Denuncias contra la ONP

Según información del Tribunal Constitucional (TC) al que tuvo acceso La República, desde el 2014 llegaron 7.982 casos en materia previsional, de los cuales el 90% son acciones de amparo contra la ONP.

“El drama de los jubilados que deben litigar por años por sus derechos previsionales es un problema que no nos debe dejar indiferentes. A la fecha, la carga procesal en esta materia llega a los 1.597 expedientes. Creemos que si bien se resolvieron 6.385 casos, los pendientes son muchas personas de la tercera edad que esperan justicia para sus legítimas expectativas de una pensión justa, por lo que nuestro compromiso es dar celeridad a estos expedientes”, detalló Marianella Ledesma, presidenta del TC.

PUEDES VER Gobierno anunció incrementos anuales en las pensiones

Asimismo, señaló que la institución encargó a una comisión de descarga procesal un plan para atender estos casos con prioridad.

“¿Cómo no indignarse ante personas jubiladas, que luego de haber prestado su fuerza laboral durante décadas, se ven forzados a reclamar el pago de una pensión digna y oportuna, en largos procesos judiciales, y muchas veces mueren antes de obtenerlo?”, manifestó la magistrada.

Propuesta internacional

Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), 6 de cada 10 afiliados a la ONP no recibirían pensiones tras no alcanzar los 20 años mínimos de aportes.

PUEDES VER Perú pierde 4 puntos en índice mundial sobre pensiones

Frente a esto, el FMI propone acortar de 20 a 15 años el plazo obligatorio de aporte para recibir una pensión.

“Los directores del Fondo alentaron a redoblar los esfuerzos para mejorar el bienestar social. Por ejemplo, mediante reformas del sistema de pensiones, a fin de garantizar una protección social adecuada”, señaló la entidad internacional.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también recomendó reducir estos plazos para garantizar que más personas reciban una pensión, ya que considera que esperar 20 años para gozar de los beneficios es un estándar que internacionalmente es alto.

El problema del fondo común

- Según explicó José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes, el problema de los jubilados que no reciben pensión por no alcanzar los 20 años de aporte se da también porque los recursos de la ONP van a un fondo común y no a una Cuenta Individual de Capitalización (CIC), por lo que el afiliado no puede tener control de sus propios ahorros.

PUEDES VER Candidatos en la recta final de sus campañas, a una semana de comicios

- “Tú no sabes qué parte de este dinero va a tu fondo y qué parte va a la administración, no hay cómo saber y eso trae falta de transparencia”, acotó.

Las cifras

- 1.6 mlln de afiliados aportan a la ONP a julio del 2019.

- 20,6% de jubilados actuales están afiliados a la ONP.