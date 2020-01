Construir bocatoma única con Chavimochic es inviable, según funcionario de la ANA

Áncash. Martín Gamarra Medianero, funcionario de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), sustentó en la Mesa Técnica de Chinecas por qué debe considerarse la ejecución de este proyecto irrigador con una bocatoma en Tablones Alto y no única compartida con Chavimochic, como reclaman los agricultores.

Gamarra dijo que el estudio que realizó se dio en base a un convenio suscrito entre la ANA y Chinecas en el 2018. “La bocatoma única compartida fue planteada desde 1981 y no se ejecutó porque es inviable, no solo por el millonario gasto económico que podría representar sino porque construirla al costado de la toma de Chavimochic sería ocupar una zona de peligro debido a que encima y muy cerca existe una quebrada que podría activarse y hacerla desaparecer, ese es el principal problema de por qué no es viable”, pronunció.

Mencionó que los estudios contemplan construir una obra de captación en Tablones Alto, en la cota 322; además de instalar un desarenador y un canal de conducción hacia el mismo; edificar un reservorio en La Huaca y un canal de conducción hacia el mismo; y un canal de entrega hasta el canal de Chinecas para beneficiar a 56 mil hectáreas de cultivo.

“La construcción de estas obras hidráulicas requerirá una inversión de 714’835,339 soles. Y la bocatoma en Tablones Alto garantiza el abastecimiento de agua en el futuro”, añadió en la mesa técnica realizada en el auditorio del municipio de Chimbote, donde estuvieron presentes los representantes de las juntas de usuarios, la Cámara de Comercio, el Consejo de Colegios Profesionales y la sociedad civil.

Sin embargo, los dirigentes agrarios reiteraron que la construcción de la bocatoma en Tablones Alto resultará perjudicial en los próximos años debido a la disminución del nivel de las aguas y por la falta de control del recurso hídrico que usa Chavimochic. También indicaron que debería garantizarse el abastecimiento de agua para más de 70 mil hectáreas.