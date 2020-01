EEUU y China firman la primera fase del acuerdo comercial

Tras casi dos años de guerra comercial, EEUU y China, las mayores economías del mundo, firmaron el miércoles una tregua que genera alivio en todo el mundo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó el acuerdo con el vice primer ministro de China, Liu He, el cual fue el principal negociador de Pekín. De igual modo, Trump también agradeció al presidente chino Xi Jinping.

“Hoy damos un paso trascendental que nunca hemos dado antes con China” y que asegurará “un comercio limpio y recíproco”, dijo Trump en la ceremonia de firma del texto en la Casa Blanca.

En una carta al presidente estadounidense, leída por Liu, Xi dijo que el acuerdo “es bueno para China, para EEUU y para el mundo entero”.

De acuerdo a ello, China aceptó importaciones adicionales de bienes estadounidenses por US$ 200.000 millones en dos años, según el texto firmado en la Casa Blanca por Trump y Liu.

Esa cantidad incluye US$ 32 mil millones en productos agrícolas y marinos, casi US$ 78 mil millones en bienes como aeronaves, maquinaria y acero, y US$ 52 mil millones en productos del sector de energía.

Los agricultores estadounidenses han sido duramente golpeados por la guerra arancelaria; la exportación de soja a China, por ejemplo, cayó a US$ 3 mil millones de más de US$ 12 mil millones en 2017. El gobierno dio US$ 28 mil millones en ayudas a los productores agrícolas en los últimos dos años.

Asimismo, Trump sostuvo que “las negociaciones fueron duras”, pero condujeron a un resultado “increíble”. No obstante, dijo que la eliminación de los aranceles será posible “si conseguimos alcanzar la fase dos” del acuerdo. “Los voy a dejar. De no ser así, no tendría cartas para negociar”, admitió.

En ese sentido, los aranceles sobre productos importados en cientos de miles de millones de dólares seguirán vigentes, por lo cual los consumidores y empresas de EEUU deberán seguir pagando la cuenta.

El acuerdo, en “fase uno”, también incluye el compromiso de China de elevar sustancialmente sus compras de productos estadounidenses, proteger la tecnología estadounidense y aplicar nuevos mecanismos de cumplimiento de normas comerciales.

Al respecto, la Asociación de Exportadores (ADEX) indicó que el acuerdo entre EEUU y China aliviará la crisis de la economía mundial.

“Las perspectivas serán favorables, pues la resolución del conflicto permitirá la recuperación de los precios internacionales de las materias primas”, señaló el gremio.

Claves

Fase 2. Los asuntos más delicados quedaron para ser resueltos en la “fase dos” de las negociaciones, como los enormes subsidios a las industrias estatales.