Por: Christian Alcalá P.

Antes de terminar el 2019, el Ejecutivo publicó un decreto de urgencia que establecía que todos los trabajadores deben contar con un seguro de vida desde su primer día de trabajo, y que éste debía ser contratado por el empleador, no obstante aún falta el reglamento para que la norma entre en vigencia. Pero, ¿cuánto le costará a las empresas implementar esta medida?

Es importante mencionar que antes del decreto, las empresas estaban obligadas a contratar dicho seguro una vez el trabajador haya cumplido 4 años laborando para la compañía. Sin embargo, solo la mitad de los que actualmente se encuentran asegurados se hicieron bajo esta premisa.

“Cuando vemos las estadísticas de la planilla electrónica se tiene como resultado a 700 mil personas trabajando más de 4 años con permanencia en las empresas, sin embargo, el número de gente asegurada es el doble. Hay un montón de empresas que ya voluntariamente aseguraban a sus trabajadores”, señaló a La República Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguro (Apeseg).

Consultado por el costo que este seguro generaría a las empresas, Morón explicó que el precio se establece de acuerdo al número de trabajadores de cada compañía y teniendo como referencia la edad promedio de los trabajadores y la remuneración mensual que perciben.

“Si es grupo joven será más barato y si es de gente mayor será un poco más. Si una persona gana alrededor de 1.000 soles, el empleador estaría pagando por su seguro cerca de 5 soles mensuales y en el caso que una empresa tenga mucho trabajador joven podría costar 3 soles mensual ”, dijo Morón, quién mencionó que el costo que generaría implementar esta medida representaría cerca del 0,5% del valor de la planilla.

En esa misma línea, el representante de Apeseg aseveró que los jóvenes son los que más se verán beneficiados con esta medida, ya que ese grupo es el más rotativo y por lo tanto en la actualidad no tienen un seguro de vida.

Morón también explicó que la Remuneración Máxima Asegurable actual es de un poco más 9 mil 700 soles, por lo que ese es el monto máximo que se toma en cuenta para la cobertura del seguro de vida.

“No importa que yo gane 50 mil o 100 mil soles mensuales, no me van a dar ese tope salvo que contrate específicamente una cobertura extra que me libere del tope. El Estado se preocupa que sea un beneficio acotado para que dicha protección no sea exageradamente cara”, sentenció Morón.

Beneficiarios

Vienen a ser el cónyuge o conviviente sin impedimento matrimonial, e hijos del trabajador asegurado. En caso no se tenga ninguno de los anteriormente mencionados, el beneficio corresponde a los padres y hermanos menores de 18 años.

Cobertura

En caso de muerte natural, los beneficiarios recibirán 16 remuneraciones mensuales, promedio al último trimestre previo al fallecimiento.

En caso de muerte accidental, los beneficiarios recibirán 32 remuneraciones mensuales, del mes previo al accidente.

En caso de invalidez total y permanente por accidente, el beneficiario es el trabajador, quien recibirá 32 remuneraciones mensuales, del mes previo al accidente.