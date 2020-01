El 2019 no fue el mejor año para el emporio comercial de Gamarra, ya que la desaceleración en la economía se vio reflejada en las ventas, así lo indicó la presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña durante el programa RTV Economía.

Las ventas que anualmente superan los S/ 6.500 millones se redujeron 8% en comparación con lo que se registró en el 2018. Sin embargo, dijo que la cifra pudo ser mucho peor de no ser por las ventas que se realizaron en la campaña navideña.

“En diciembre, la venta empezó una semana antes del 24 y fue la época en la que se registró la mayor venta en el año. Y es que hasta noviembre las cifras estaban en -30% si es que las comparamos con el 2018″, sostuvo Saldaña.

Sobre la informalidad

No todo son malas noticias para Gamarra, ya que a pesar de las bajas ventas se logró combatir la competencia desleal, y, al erradicar a los ambulantes, los clientes ingresaban a las galerías a comprar directamente, lo cual contribuyó a que la caída no sea mayor.

En esa línea, Saldaña manifestó que para impulsar a un informal a que se formalice debe crearse un plan bien estructurado que abarque todos los actores, para que de esta forma el micro empresario conozca todos los beneficios que involucra la formalización.

“El informal no paga alquiler pero paga un cupo por ocupar la vía pública y para ellos es más rentable porque el cliente está en la calle. Además, no paga servicios y no son fiscalizados. Lo que más teme el informal para irse a la formalidad es ser sujeto de fiscalización, que venga la Municipalidad, la Sunat, la Sunafil y todos los organismos fiscalizadores”, agregó.

Inversiones

Una de las muestras que Gamarra viene creciendo es la apertura de un mall, dijo Saldaña, lo que ha impulsado a que las inversiones crezcan. Es por ello que se estima que las inversiones inmobiliarias crezcan un 12% durante este año.

“Este año se ejecutarían entre 5 a 6 nuevos proyectos. Lo que abarca la renovación de edificios o galerías antiguas. Además de la ampliación de infraestructura, se están construyendo nuevos espacios y los veremos terminados entre el 2020 y el 2021”, explicó.

Gamarra Outlet

Otro de los puntos resaltantes y que ayudó a los comerciantes del emporio comercial a impulsar sus ventas fue el Gamarra Outlet, formato creado por el Ministerio de la Producción (Produce).

“La campaña de julio fue complicada, casi un 50% de la ropa de invierno se quedó así que coordinamos con el Ministerio de la Producción y se armó este proyecto e hicimos tres outlets el año pasado. Uno ubicado en el distrito de Surco, San Miguel y Lince, donde en seis días de venta se llegó a los S/ 600 mil”, sostuvo Saldaña.

Asimismo, comentó que para el presente año se planificaron 40 outlets, de los cuales espera que la mitad de ellos se realicen en provincia.

Finalmente, Saldaña adelantó que están analizando distritos para que alberguen las dos ferias escolares que vienen planificando para febrero.