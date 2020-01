Gamarra: Ventas cayeron 8% en el 2019

El año pasado no fue el mejor para el emporio comercial de Gamarra, ya que el ruido político afectó a la economía y la producción, y ello se vio reflejado en las bajas ventas que registraron en el 2019, así lo indicó la presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña.

Saldaña indicó que normalmente el emporio comercial genera ventas que superan los 6 mil 500 millones de soles, sin embargo el año pasado sufrió una caída del 8% con respecto al 2018. Sin embargo, la cifra pudo ser aún mayor de nos ser por las ventas en la campaña navideña.

“En diciembre la venta es una semana antes del 24, y esa ha sido la de mayor venta en el año, fue muy importante, ya que hasta noviembre las cifras la teníamos en menos 30% con respecto al 2018″, sostuvo Saldaña.

Además, destacó que a pesar del mal año que se tuvo en el 2019, lo más restante fue que se combatió con la competencia desleal, ya que al no tener ambulantes en el emporio, los clientes han podido ingresar a la tiendas directamente y comprar, lo cual fue importante y contribuyó a que la caída no haya sido mayor.

En esa misma línea, Saldaña aseveró que para que un informal se formalice se debe crear un plan estructurado pensado en todos los actores y que el informal sepa cuales son los beneficios de formalizarse.

“El informal no paga alquiler, pero paga un cupo por la vía pública y para ellos vale la pena porque el cliente está en la calle, está ahí y aparte no paga servicios y no son fiscalizados. A lo que más le teme el informal para irse a la formalidad es ser sujeto de fiscalización, de que venga la municipalidad, Sunat, Sunafil y todos los organismos fiscalizadores”, agregó.