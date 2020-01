La elección de una carrera puede generar preocupación con respecto a su empleabilidad. Sin embargo, las carreras más solicitadas, según especialistas consultados por La República, no son sinónimo de tener los mejores sueldos.

Las más demandadas

Los especialistas reconocen que los estudios ligados a la administración e ingeniería son los que tienen mayor empleabilidad, con un espacio ganado para las carreras técnicas.

De acuerdo a Mónica Villegas, directora del área de Oportunidades Laborales de la UPC, la Ingeniería Industrial, así como Gestión Empresarial son “carreras muy completas. Un ingeniero industrial se puede desempeñar en todos los campos y áreas laborales”.

Carlos Villa, director de Carreras Universitarias para Personas con Experiencia Laboral (CPEL) de la USIL, añade la Ingeniería Civil, así como Marketing, sobre esta última se busca “profesionales que dominen las comunicaciones” en referencia a las redes sociales. Los estudios relacionados con la informática también ganan terreno.

Las carreras de Administración, así como la Ingeniería Industrial, se encuentran en el listado de las que tienen mayor empleabilidad, según el portal educativo Universia (ver recuadro). Las acompañan Economía, Marketing, Ciencias de la Comunicación y Derecho.

Para Raúl Camogliano, director zonal de Senati en Lima y Callao, los estudios de Administración e Ingeniería “siempre van a existir”, pero ahora deben estar ligadas a la informática “para sostenerse en el tiempo”.

No obstante, con la sola carrera no basta. Villegas destaca que el profesional o técnico debe tener una actualización constante para no ser “obsoleto”. Por su lado, Carlos Villa, de USIL, indica que ahora las empresas toman en cuenta las habilidades sociales y vinculadas a la inteligencia emocional para que haya un manejo “intercultural” en el centro de labores.

Carreras técnicas

Justamente Camogliano sostiene que “las carreras técnicas hoy son las más demandadas”, con sueldos similares al de un egresado de una carrera universitaria. “En las empresas industriales se necesitan 8 o 9 técnicos por cada universitario”, explica y añade que su institución -con 16 especialidades- pone al mercado una carrera “en función a la necesidad que tiene la empresa, quien finalmente los va a emplear”.

El salario

El sueldo no parece ser sinónimo de la empleabilidad que tengan las carreras, coinciden Villegas y Villa.

El portal ponteencarrera.com, de los ministerios de Educación y de Trabajo, sitúa las carreras antes mencionadas con un salario promedio superior al de S/ 2.700.

"Si te especializas en una tecnología a disposición del mercado, no significa que vayas a adquirir mejores sueldos, pero sí una mayor permanencia en el mercado", señala Villegas.

Por su lado, Camogliano considera que “si el mercado necesita muchos profesionales, ellos van a ser caros, pero si hay muchos profesionales para pocas vacantes, se pueden dar el lujo de regular el sueldo”.

Pese a ello, los especialistas consideran que se debe elegir una carrera de su gusto y que le genere ingresos para vivir.

Aumentan especialistas en tecnología

Según Mónica Villegas, “en la medida que la de manda (de una carrera) se incrementa, también aumentan los especialistas”, en referencia a las carreras ligadas a la tecnología. Estas carreras digitales forman parte de las no tradicionales entre los estudios técnicos, indica Raúl Camogliano.

En esta área, ponteencarrera.com indica que los programadores de software y los especialistas en seguridad cibernética se encuentran entre los 7 empleos “más solicitados en los próximos años en la región”.

Para Camogliano, también hay demanda en carreras técnicas como Mecatrónica, Soldadura, Mantenimiento de maquinaria pesada para construcción y minería.

Las cifras

4.700 soles se puede ganar en ciencias de la computación. Un técnico gana S/ 3.400.

80 % de escolares no sabe qué estudiar, según Grupo Educación al Futuro.