PBI de noviembre del 2019 crecería por debajo del 3%

Noviembre del 2019 no será un mes alentador para la economía peruana, según diversos economistas consultados por La República.

Hay que indicar que en octubre del 2019, el Producto Bruto Interno (PBI) registró un avance de 2,09%, siendo los sectores manufactura (-1,09%) y pesca (-0,68%) , los más afectados.

En ese sentido, el penúltimo mes del 2019 parecería seguir el mismo rumbo.

El economista Armando Mendoza consideró que los resultados de noviembre del 2019 no traerán sorpresas y que, por ende, las expectativas para el acumulado de dicho año será, “con suerte”, alrededor de 2,5% e incluso menos.

Por su parte, el economista Jorge González Izquierdo explica que el mes de noviembre viene mal. “Probablemente el crecimiento de noviembre sea inferior al 3%, otra vez. Con lo cual se complica tremendamente el crecimiento del 2019, y por tanto, es probable que dicho año terminará por debajo del 2,2% o 2,3%, cifra que arrojaron tanto el Banco Central de Reserva del Perú como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, sostuvo.

Sectores

Mendoza indica que el sector manufactura lleva años en un plan de estancamiento y decrecimiento, y que ello se ha reflejado en otros indicadores del campo laboral, puesto que la generación de empleo se ha estancado también.

En relación al sector pesca, el especialista comenta que si bien esta actividad contribuye al crecimiento, también está marcado por ciclos de altas y bajas, lo cual lo hace un sector voluble, el cual no podría impulsar el crecimiento económico

Por otro lado, González Izquierdo, se refirió sobre los decretos de urgencia dictados por el Poder Ejecutivo y dijo que, hasta noviembre, no están dando resultados porque la inversión pública según el INEI cayó 13,16%.

“La inversión pública es uno de los elementos que te mueve el PBI, y un contexto como en el que ha habido en el 2019 con una economía estancada, estimular la inversión pública era tarea clave. Es evidente que el gobierno fracasó en ese empeño”, expresó Mendoza.

González Izquierdo sostuvo que este crecimiento de menos 3% se explica por un decrecimiento en pesca, por un bajo consumo en cemento y un escaso crecimiento en el sector agropecuario.

Conclusiones

Mendoza concluye que las proyecciones económicas no cambiarán los resultados.

Mendoza afirma que las proyecciones económicas no cambiarán los resultados. “Un par de puntos más o menos no te cambia la realidad. El 2019, en términos de gestión económico ha sido un fracaso. El Perú no ha crecido lo suficiente para generar una reducción de pobreza, para disminuir las brechas de desigualdad y para generar empleo”.

“El 2019 fue un año perdido y un mes no te hará una transformación económica”, concluye.