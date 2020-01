Empresa pagará 13 mil soles a joven sin experiencia para ser gerente general

La meta de todo trabajador es, en algún momento, escalar hasta lo más alto de una empresa. Llegar a ser el director o el gerente general es seductor, pero concretarlo podría tomar años de esfuerzo y dedicación.

¿Pero qué dirías si tuvieras la oportunidad de llegar a lo más alto de una empresa y ganar miles de soles sin necesidad de contar con experiencia previa? En esta nota conoce cómo lograrlo en una de las empresas más conocidas del país.

The Adecco Group lanzó por quinto año consecutivo el programa ‘CEO for One Month 2020’, el cual ofrece a estudiantes universitarios que cursen los últimos ciclos la posibilidad de estar al frente de la empresa por 30 días, bajo la supervisión del Director General del grupo.

El afortunado ganador del concurso ganará la nada despreciable suma de trece mil soles (S/ 13,000), así como la posibilidad de medirse con los vencedores de otros países para dirigir la oficina mundial de The Adecco Group junto al CEO principal, Alain Dehaze.

Solamente el año pasado, se presentaron más de 240 mil jóvenes de alrededor de 50 países del globo. De ellos, 7230 fueron peruanos.

Si deseas postular a la que podría ser la oportunidad laboral de tu vida, The Adecco Group exige a los participantes lo siguiente:

- Tener un conocimiento del inglés a un nivel avanzado.

- Cursar los últimos ciclos de tu carrera o estar recién egresado.

- Ser una persona hábil y comunicativa.

- Poseer agilidad para aprender.

- Tener la capacidad de resolver problemas complejos.

- Ser curioso e innovador.

- Tener un pensamiento enfocado hacia el cliente, entre otros.

Las inscripciones están abiertas hasta el jueves 27 de febrero de 2020 y puedes empezar registrándote en este enlace.

Los ganadores peruanos que pudieron cumplir su sueño de ser CEO por un mes fueron:

- Natalie Luy Wong (2016)

- Valeria Meléndez (2017)

- Lorena Miranda (2018)

- Fabio Macedo (2019)