Brasil: Bolsonaro minimizó impacto de crisis Estados Unidos-Irán en precios de combustibles

El presidente, Jair Bolsonaro, minimizó este lunes el impacto de la crisis entre Estados Unidos e Irán en el precio de los combustibles en Brasil. “Reconozco que el precio está alto en las estaciones de servicio. Gracias a Dios por lo que parece (...) el impacto no fue grande”, dijo a periodistas.

"No sé cuánto esta hoy la diferencia en relación al día del ataque, pero la tendencia es que se estabilice", añadió el alusión al raid estadounidense que mató el viernes en Bagdad a un influyente general iraní.

El precio del crudo se elevó tras el ataque pero Bolsonaro descartó de momento intervenir en los precios de los combustibles en Brasil. Algunos “quieren que se hagan tablas (de precios) No puedo, nuestra política no es esa. En el pasado, tales políticas no funcionaron. Nuestra economía está bien”, afirmó.

Por otro lado, como ya lo había el hecho el viernes la cancillería, Bolsonaro respaldó al gobierno del presidente Donald Trump “en su lucha contra el flagelo del terrorismo”. “Si tuviésemos un terrorista en Brasil, nosotros lo entregamos”, afirmó.

