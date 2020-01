Juan Carlos Liu Yonsen: “El SIT Gas es un proyecto priorizado por este Gobierno”

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Juan Carlos Liu, asegura que tanto el proyecto de las 7 regiones como el SIT Gas serán licitados en este Gobierno con el objetivo de alcanzar metas históricas de masificación del gas natural en los domicilios.

¿A qué se abocará su despacho este año en el ámbito de hidrocarburos?

Más que por el lado de la oferta nosotros quisiéramos dejar señalado que por el lado de la demanda el 2020 sea el año de la consolidación de la masificación del gas natural. En los últimos años se ha hecho un importante esfuerzo por llegar más o menos a un millón 100 mil familias y en este año pensamos llegar a 1 millón y medio de suministros. Le estamos dando todo el fortalecimiento para que llegue a más peruanos. Entonces en el ámbito de hidrocarburos, cuando hablamos de logros y alcances, estamos más focalizados en este tema.

En la línea de fortalecer este objetivo, ¿cuándo los recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) pasan al Minem?

Solamente estarían en administración temporal en el Osinergmin hasta el 31 de enero de este año. A partir del 1 de febrero estos recursos pasan a ser administrados íntegramente por parte del Minem. Esto me permite señalar que es con estos recursos, específicamente con el BonoGas, con el que estamos llegando a las metas que nos hemos propuesto de un millón y medio de conexiones. Si no dispusiéramos de esta administración, entraríamos en una especie de demora de llegar a la meta. La meta nos la hemos fijado agresivamente en un millón y medio porque partíamos que teníamos la administración del FISE en manos del Minem.

¿Habrá algún tipo de incentivo para el Gas Natural Vehicular (GNV)?

Básicamente el BonoGas también llega al GNV y cuando nosotros desarrollamos un proyecto como el de las 7 regiones o la masificación del gas natural en Piura, en todos ellos la componente de GNV es muy importante porque nos lleva a la sostenibilidad económica de la concesión.

Eso en provincias pero en la capital el nivel de conversiones a GNV está estancado.

En la capital se ha venido dando estos incentivos pero ocurrieron algunas distorsiones de índole financiero. Se vio que el mecanismo funcionaba muy bien y que este de alguna manera te permitía llevar adelante financiamientos comerciales pero con la apariencia de desarrollo del GNV. En otras palabras, te daban para cualquier financiamiento siempre y cuando tú lo pagues a través de tu consumo del gas natural, el GNV vía el chip. Esa parte ha distorsionado el mercado y lo ha ralentizado. Estamos en coordinaciones con el administrador que maneja la información del chip (Cofide) para los efectos de quitar estas distorsiones financieras y que esto vuelva a ser reimpulsado de la misma manera como inicialmente se hizo y que llevó a resultados exitosos. Esto se verá este año.

Proyecto 7 regiones

Sobre el proyecto 7 regiones, ¿existe certeza que el proyecto se adjudicará en el presente trimestre?

Ese es el compromiso y de alguna manera a través de ProInversión, donde está actualmente el proyecto, le estamos poniendo toda la atención y ganas para que salga en el primer trimestre.

Respecto a los postores, ¿a la fecha saben ustedes si YPFB de Bolivia participará en el concurso?

A través de ProInversión, que es la que administra todo el proceso, se ha señalado que esta empresa todavía persiste en la intensión de ser uno de los participantes en esta convocatoria junto con otras empresas como Cálidda, y la empresa LNG China (Consorcio Wapsi Perú). Son empresas que todavía manifiestan interés en este proceso.

Respecto al suministro de gas para el proyecto, ¿se optará por Perú LNG, se traerá de Bolivia, o se usaría el ramal de Camisea que ya existe para Ayacucho?

En verdad, se le ha dado bastante flexibilidad a los postores de que vean la fuente de suministro. Se le dice: si usted ve que es más conveniente económicamente llevarlo a través de LNG, háganos su oferta utilizando este recurso, si ve que es más conveniente llevarlo como gas natural comprimido a partir de un punto de compresión en el gasoducto actual que podría ser Tocto en Ayacucho, háganos también valer su mejor opción para efectos de lograr tener prioridad en la variable de decisión. Todas estas variables se han dejado abiertas con el fin de lograr conseguir la mejor propuesta de los postores.

Es decir, ¿será a propuesta del postor que se elija el suministro del proyecto?

Sí.

Gasoducto al sur

¿La consultora Mott MacDonald ya entregó todos los informes sobre el Sistema Integrado de Transporte de Gas-SIT Gas (antes Gasoducto Sur Peruano)?

Mott MacDonald tenía que entregar cuatro informes. El informe que ha entregado y sobre el cual nosotros nos hemos pronunciado es el tercer informe donde básicamente ya se denota en que se persiste en la ruta ya existente como la mejor opción si tomamos en consideración el CAPEX, OPEX y precios del gas natural que se analizan en las alternativas vistas y estudiadas por Mott MacDonald. Solo queda -pendiente- el cuarto informe que es ya analizar el esquema de cómo se podría llevar adelante ese proyecto. Por lo tanto están analizándose las opciones de financiamiento, otras situaciones como la valorización de los activos existentes que nos va a permitir ya cerrar el análisis a los efectos de convocar adelante el SIT Gas que es uno de los 52 proyectos priorizados dentro del Plan de Inversión de Infraestructura para la Competitividad (PNIC).

¿Cuándo se entregaría este cuarto informe del Mott McDonald?

Debe estar listo para febrero.

Analistas del sector señalan que anteriores gestiones postergaban la licitación del proyecto para el siguiente Gobierno por tratarse de una papa caliente. ¿El SIT Gas sale en este gobierno?

Si está dentro del PNIC es que este proyecto ya estaba priorizado. Lo que se estaba esperando más bien es concluir con los detalles de cómo se va a definir el esquema para reimpulsar nuevamente su convocatoria.

Insisto, ¿está por descontado que es una decisión política de este G obierno que el SIT Gas salga?

Está previsto y tiene una fecha que es el primer trimestre del 2021 que se está lanzando la primera etapa, el primer tramo.

¿El Estado seguirá pagando por el cuidado de los tubos y demás activos del gasoducto al sur?

Sí, porque el Estado adquirió el compromiso de tener la posesión de esos activos no la propiedad en la cual se tiene que gastar alrededor de US$ 50 millones cada año para mantenerlos y que no pierdan valor.

¿Ve factible elevar la producción y reservas petroleras en el corto plazo?

Una productora (Tullow) está buscando petróleo en una profundidad (más de 150 metros) que antes no la habíamos buscado y que de tener éxito podría estar incrementando ostensiblemente nuestro nivel de reservas y de producción. Ya los buques que han venido para desarrollar estos trabajos están posicionados en mar. Tengo entendido que al finalizar el mes, en 30 días, ellos van a estar dando sus primeros resultados de estas exploraciones. Si, como todos esperamos, esto tiene éxito, se pueden levantar las reservas y el Perú podría volver a estar en los niveles de 100 mil barriles por día de producción de hidrocarburos líquidos a partir de estas nuevas reservas.

¿Se llegará a hacer la transferencia a Petroperú del Lote 192 cumpliendo con la Consulta Previa?

El compromiso de la Consulta Previa es que si hay un cambio del titular entonces pasándole a Petroperú transitoriamente la administración del Lote 192 necesitábamos tener el proceso terminado. Si este no sale para los plazos en que ya termine la administración del actual operador del lote, tendríamos que de alguna manera llegar a un acuerdo con ellos para una extensión de plazo pero solamente por el tiempo en el cual todavía no se concluya la Consulta Previa. Nada más que por ese plazo.

Entonces, ¿se respetará la ley y el Lote 192 será entregado a Petroperú?

Sí, definitivamente, pero con el fin de llevarlo a posteriori a una licitación en los términos más favorables para el país.

¿Pero dónde Petroperú será el titular o no?

Petroperú será el titular y el convocante, el administrador de la convocatoria.

¿Qué se opina a nivel de la junta de accionistas de Petroperú (conformada por el Minem y MEF) sobre el pedido hecho por la empresa de US$ 1.000 millones para completar el financiamiento de la nueva refinería de Talara?

Se están analizando todas las opciones, tanto las que plantea la empresa solicitando que el nuevo patrimonio se ingrese a la empresa en reemplazo de endeudamiento como también las posibilidades de persistir en el endeudamiento. Entonces eso ya es un tema de la junta.