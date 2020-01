"Un centavo ahorrado es un centavo ganado”. La frase, dicha por Benjamin Franklin hace más de 200 años, cobra vigencia cada enero, cuando nos planteamos comenzar a ahorrar. Es uno de los retos más difíciles de cumplir, y por ello el BBVA brinda algunas recomendaciones que ayudarán a alcanzar esta meta.

Identifica tu estado actual

Es posible que tu salud financiera haya quedado resentida luego de las fiestas de fin de año. Los regalos, las reuniones y las cenas típicas de diciembre representan gastos que podrían complicarte. Para evitar sorpresas, es importante tener presentes los indicadores básicos de salud financiera. Por ejemplo, gastar menos del total de tus ingresos, pagar las facturas a tiempo para evitar moras o mantener un nivel de deuda manejable son factores claves para saber si tus finanzas gozan de buena salud. De esa forma podrás plantearte soluciones para los problemas que detectes y disfrutar más de tu dinero.

Separa un porcentaje de tu sueldo

La clave para desarrollar el hábito del ahorro es que destines mes a mes una cantidad de tu sueldo con ese fin. Algunos especialistas recomiendan la regla 50/20/30 (50% del salario para gastos básicos, 20% para ahorros y 30% para gastos personales). Sabemos que podría ser difícil adaptarse a esta distribución; en ese caso, es mejor que dividas estos porcentajes de acuerdo a tus necesidades. Comienza con una cantidad que no ponga en riesgo tus obligaciones ni afecte tu estilo de vida. Lo recomendable es que no uses la misma cuenta en la que recibes tu sueldo, para diferenciar tu dinero disponible del que quieres ahorrar.

Escoge un producto financiero para ahorrar

Tomando en cuenta la idea anterior, consulta con tu entidad bancaria cuáles son las alternativas de ahorro que te ofrecen. Infórmate y elige el que más te convenga, de acuerdo a tus necesidades personales y/o familiares. Según BBVA, deberías elegir el tipo de instrumento financiero de acuerdo a la meta de ahorro que estés buscando (es decir, qué tipo de uso piensas darle al dinero que vas a ahorrar).

Por último, considera que la tecnología puede convertirse en tu aliada: consulta con tus entidades si cuentan con herramientas digitales o aplicaciones que asesoren en tu camino por cumplir con tu meta del ahorro. Tu salud financiera se fortalecerá y te sentirás más seguro por contar con un dinero disponible para cualquier emergencia.