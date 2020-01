Este miércoles 1, el Gobierno de Ecuador logró salir de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con el objetivo de aumentar su producción de barriles de petróleo frente a la situación económica que atraviesa el país.

De acuerdo a El País, la medida tomada se aplica tras meses en el que el país sudamericano informó su decisión de salirse del grupo de exportación del crudo y que es presidido por Arabia Saudita.

PUEDES VER Brasileña Petrobras vende el 50% de dos de sus concesiones a malasia Petronas

El motivo surge el sobreendeudamiento que tiene el país, nutrido por la mayor cantidad de gastos sobre los ingresos. La situación no mejora con el petróleo, dado que tienen un acuerdo para entregar el 100 % de barriles en el 2020 a China y Tailandia.

Con la salida de la OPEP, Ecuador ya no tendrá una cantidad limitada a la producción del petróleo. En el 2019, la extracción de barriles por día en ese país fue de 537.000, pese a que la organización estableció que la cuota máxima sea de 508.000.

Haber superado el límite fijado fue entendido en la OPEP por el contexto económico en el que se encuentra Ecuador. Para este nuevo año, la proyección que tiene el gobierno de Lenin Moreno es aumentar la producción de barriles diarios en 21.000, de acuerdo a su ministro de Energía, José Augusto Briones. El estimado del anterior titular Carlos Pérez era llegar a los 600.000, cien mil menos de lo que prometió el mandatario en su asunción.

PUEDES VER Indican que convenio entre Petroperú y PetroTal incrementará producción de petróleo en la selva

El ex secretario general de la OPEP, René Ortiz, indicó que no había necesidad de que el país abandone la organización, a raíz de que “las cuotas que fija la OPEP no son obligatorias en el sentido de que no conllevan a una sanción”, además de que los barriles adicionales de Ecuador no afectan en el precio internacional del crudo.

Con un acuerdo establecido en el gobierno de Rafael Correa de envío del petróleo a las compañías Petrochina y Unipec, la producción de barriles está comprometido en un 100% en el 2020, aunque el actual gobierno sudamericano ha renegociado los contratos para tener 50 millones de barriles, para nuevas 10 operaciones de 1.400 millones de dólares en total, de acuerdo a lo que estimó Briones.

La para que Ecuador aumente su producción de crudo es la creación de nuevas fuentes de extracción, por lo que, de acuerdo a su ministro de Energía, buscarán inversores privados para que ubiquen las fuentes y bombeen este petróleo no explotado.

Ecuador ya había salido de la OPEP en 1992, tras 19 años de ser miembro. Regresó al grupo en el 2007 con Rafael Correa.