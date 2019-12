Ositrán: inversiones de concesiones en noviembre sumaron más de US$ 58 millones

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que en noviembre las inversiones ejecutadas y valorizadas de infraestructura sumaron US$ 58 millones 358 mil 983, un 26,64 % más a lo que se invirtió en similar mes del 2018.

De los más de US$ 58 millones sumados, el 53 % se encuentra en los sistemas eléctricos de transporte masivo (US$ 31 millones 34 mil 969). Destacan los capitales colocados en el proyecto Línea 2 del Metro de Lima con US$ 26,5 millones.

Asimismo, se sumaron US$ 16 millones 314 mil 779 en terminales portuarios, lo que significó el 28 % de las inversiones en noviembre. El Terminal Portuario de Paita, en Piura, lidera la lista. El Ositrán señaló que los 8 puertos que supervisa registraron una expansión de 847 %, en comparación con noviembre de 2018.

Las inversiones de entre enero y noviembre llegan a sumar US$ 535 millones, con las 32 concesiones supervisadas. Esta revisión son de 16 contratos de carreteras, 8 de terminales portuarios, 4 de vías férreas y sistemas eléctricos del transporte masivo, 3 de aeropuertos y una de hidrovía. El 61 % de la suma total corresponde a que se invirtió en vías férreas.

Ositrán sostiene que las carreteras tienen un nivel avance de 83,82 % seguido por los terminales portuarios, con 56,13 %; ferrocarriles y el Metro de Lima, 38,32%; aeropuertos, 20,96% e hidrovías, 0,82%.