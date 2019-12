Ley de Promoción Agraria estará vigente hasta el 2031

El Gobierno oficializó -mediante la publicación de un decreto de urgencia- la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria hasta el 2031, aunque con algunos cambios en materia laboral y tributaria.

En ese sentido, la norma -que entrará en vigencia el 1 de enero del 2020- precisa que la tasa fija de 15% de Impuesto a la Renta (IR) se mantiene para las empresas agrícolas, incluyendo para las dedicadas a la crianza y cultivos, tanto de pequeñas, medianas y grandes empresas. Asimismo, se empezará a aplicar dicha tasa para las empresas del sector acuícola y forestal.

“La tasa del impuesto a la renta para el sector acuícola y forestal, que era de 29,5% a la fecha, pasará al 15% desde el 1 de enero, es decir, se produce una reducción de casi el 50%”, indicó la ministra de la Producción, Rocío Barrios.

En tanto, “para las deducciones de la tasa imponible al IR, que hoy es del 10% para el sector acuícola y forestal, ahora se les va a permitir el 20%”. De esta forma, se estarían mejorando las condiciones para incrementar la inversión en ambos sectores, señalan desde el Ejecutivo.

No obstante, para el tributarista Jorge Picón, ampliar los beneficios tributarios perjudica la recaudación y no permite elevar el control de evasión tributaria de la Sunat.

“La ley data de hace 10 años, se trata del control de evasión tributaria de las empresas del sector que no se formalizan y que Sunat no logra controlar", puntualiza.

Cambios laborales

Como se muestra en la infografía de esta nota, se eleva el jornal diario de S/ 36,29 a S/ 39,19, así como el tiempo de vacaciones y el pago por despido arbitrario.

“La norma se enfoca en la restitución de los derechos laborales de los trabajadores del campo. Recordemos que, a la fecha, con esta medida se tiene más de 400 mil trabajadores agrarios totalmente formalizados”, señaló el titular del Ministerio de Agricultura, Jorge Montenegro.

No obstante, para el Congreso Nacional del Agro Peruano (Conveagro), la norma solo beneficia a las grandes empresas, pues los pequeños agricultores no tienen apoyo para formalizarse.

"Es lamentable que se mencione que se están generando beneficios (laborales), cuando los trabajadores no han participado en la elaboración de la norma. La ley, más allá de tener un alcance a pequeños productores, que no lo tiene, no es una Ley de Promoción Agraria en su extensión, no alcanza al pequeño productor, y eso debe entenderse”, manifestó el presidente del gremio, Clímaco Cárdenas, quien solicitó al Gobierno la reestructuración del Minagri.

EsSalud y SIS

El decreto (que lleva la firma de los despachos de Agricultura, Economía y Finanzas, Salud, Trabajo, así como de la Presidencia del Consejo de Ministros y del presidente Martín Vizcarra) incrementa el aporte a EsSalud de 4% a 6% para el próximo año, el cual se elevará hasta el 9% al 2029. Asimismo, se establece que los trabajadores de los sectores involucrados en la norma no pierdan su afiliación al SIS al ser contratados.

La palabra

Rocío Barrios, ministra de la Producción

“No solamente estás mejorando condiciones laborales, sino también mejorando condiciones para la inversión dentro de estos dos sectores que tenemos que hacer que despeguen”.