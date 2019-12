Venta de gas natural en mercado secundario se realizará por acuerdos bilaterales hasta el 2021

La implementación del Mercado Electrónico de las Subastas de Transferencia de Producción y Capacidad de Transporte a Firme de Gas Natural (Mecap) así como la contratación de la persona jurídica que será designada como administrador de dicho mercado fueron prorrogados por un año más, informó este domingo el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Según el decreto supremo publica hoy, el sector decidió suspender la implementación del Reglamento del Mercado Secundario de Gas Natural hasta el 31 de diciembre de 2020.

PUEDES VER: MEF transfiere más de 189 millones de soles para Reconstrucción con Cambios

Cabe recordar que dicho Reglamento, aprobado en el 2010, tiene como objetivo “regular las operaciones que se realicen en dicho mercado, con la finalidad de asegurar el uso eficiente de la producción y la capacidad de transporte a firme de Gas Natural; por lo que se establece que las transferencias de producción y/o transporte a firme de Gas Natural que se realicen en el Mercado Secundario serán efectuadas mediante subasta electrónica”.

No obstante, de acuerdo a la norma publicada este domingo, a la fecha no se presentarían las condiciones ni la estructura necesaria en el Mercado Primario, "toda vez que no existen nuevos agentes en la fase de producción y de transporte de Gas Natural, razón por la cual no se tendrían las condiciones adecuadas para un funcionamiento óptimo del Mercado Secundario de Gas Natural, a través de las subastas electrónicas de Transferencia de Producción y/o Capacidad de Transporte a Firme”.

Por lo tanto, las operaciones en el Mercado Secundario podrán realizarse por medio de acuerdos bilaterales hasta el término de la prórroga.