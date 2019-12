-“Debemos proteger a nuestro país y nuestros trabajadores. [...] Nuestra industria del acero está en mal estado. Si no hay acero, ¡No hay un país!”-.

Fue el tuit publicado por Donald Trump, presidente de EEUU, en marzo del 2018, y que marcó el inicio de la guerra de aranceles con China. A más de un año, sus efectos se han multiplicado y han generado que la economía global atraviese una fase de desaceleración.

Organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), señalan que el Producto Bruto Interno (PBI) del mundo crecerá solo 2,9% este año, es decir, “el año más débil desde la crisis internacional del 2008”. Aunque para el 2020 se espera que logre expandirse a un 3%, pero todo dependerá de las economías emergentes.

En América Latina el impacto de la guerra comercial no ha pasado desapercibido. La región sumaría su sexto año consecutivo de bajo crecimiento, logrando un dinamismo de solo 0,1%, según estimó la Cepal.

EEUU vs. China

Fue Trump quien dio el primer paso: aplicó aranceles de 25% y 15% a las importaciones de acero y aluminio respectivamente. La decisión afectó directamente a China −principal productor de los metales−, a quien acusa de prácticas comerciales desleales, no solo, asegura, por robar propiedad intelectual de muchos productos estadounidenses, sino, también, porque favorecería a muchas compañías estatales mediante un sistema de subsidios.

Así, el 2018 culminó con una Casa Blanca imponiendo aranceles a productos chinos por un valor de US$ 250 mil millones. Mientras que China aplicó impuestos a productos de EEUU por un valor de US$ 110 mil millones.

Y pese a las consecuencias para ambos países, el conflicto comercial entre las grandes potencias escaló este año. Aranceles de 10% se elevaron a 25% y nuevos productos se vieron afectados. “Tras concentrarse en el porcentaje de los aranceles, se pasó al volumen de productos”, señala Pablo Boza, profesor de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Esan.

“El resultado después de más de un año del conflicto entre estos países demuestra que los dos gigantes se han perjudicado en los principales motores de su economía: los consumidores americanos y el sector exportador de China”, precisa.

De acuerdo a información de las Naciones Unidas, el comercio mundial ha perdido US$ 14 mil millones de valor en exportaciones, mientras que US$ 21 mil millones han sido desviados desde China como país exportador hacia el sudeste asiático y Europa. El gigante asiático podría enfrentar mayores pérdidas ya que el 75% de sus exportaciones siguen siendo hacia Norteamérica.

El caso Huawei

Además del sector agrícola y minero, productos tecnológicos también se han visto afectados en este proceso. En mayo, la administración de Trump incluyó a Huawei −el gigante tecnológico chino− en una “lista negra” para evitar que comercialice sus productos y tecnología en ese país tras acusarlo de espionaje. Después de ello, Google rompió relaciones con la empresa.

Y aunque meses después EEUU levantó el veto, los especialistas apuntan que la "carrera por quién controla el estándar de la tecnología que transmite la información, como el 5G, recién empieza". Pese a ello, el CEO de Huawei, Ren Zhengfei, comentó semanas atrás que sería imposible que el mundo se divida en dos bloques tecnológicos, además, que reconoció que la competencia será buena para reducir los precios y mejorar la calidad de productos.

El impacto en el Perú

“Lo que sucede en el contexto internacional nos afecta”, señaló hace unos días la ministra de Economía, María Antonieta Alva. Y es que el 50% de las variaciones a la baja que ha tenido nuestro PBI este año se explican por el factor externo, aseguran en el MEF. Los estimados del PBI para el Perú bajaron de 3% a 2,2%.

Así, uno de los sectores más afectados fue el de hidrocarburos, que cayó un 26%, mientras que el minero se contrae en casi un 7%, como consecuencia del precio de los commodities. " Las exportaciones peruanas han caído tanto por precio como demanda en 5% a setiembre, y un 1,5% anualizado en el tercer trimestre", según refiere el economista Boza.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, dijo a La República que las exportaciones no llegarán a la meta proyectada para este año (US$ 50 mil millones), mientras que “las exportaciones tradicionales caerán 4 %”.

Si bien Perú espera revertir estos efectos para el 2020, impulsando la inversión púbica, el docente de la Universidad del Pacífico Carlos Parodi refiere que se debe seguir impulsando una política monetaria más expansiva.

“A Perú sí le conviene que la guerra comercial termine porque el 2020 no viene bien. No obstante, si se logra un acuerdo para frenar el conflicto, el efecto no será rápido, a menos que China aumente la producción de televisores, tecnología, entonces podríamos esperar que esa proyección de precios de metales mejore”, indicó el economista.

En esa línea, en los últimos días existe una posición más positiva de que EEUU y China logren concretar la fase 1 de su primer acuerdo para mitigar el impacto de la guerra comercial.

"Si esta información se confirma, contribuirá justamente a que el próximo año mejore el crecimiento de la economía mundial, lo que generará una mayor demanda de los productos peruanos de exportación, impulsando nuestra economía”, comentó el gerente de Estudios Económicos del BCR, Adrián Armas.

Esperado acuerdo

Las economías están a la expectativa de que las dos potencias alcancen un acuerdo.

Desde la Casa Blanca se anunció que la fase 1 del acuerdo se firmaría en enero. Por su parte, el mandatario chino Xi Jinping sostuvo que el primer convenio con Trump beneficiará al mundo.

“En el contexto de un ambiente internacional extremadamente complicado, el acuerdo beneficia a China y a Estados Unidos, así como a la paz y la prosperidad del mundo entero”, dijo el líder asiático.

Por su parte, Parodi anota que ambos países ganarían con un acuerdo. “China está perdiendo espacios de mercado ante los mayores aranceles. Y EEUU, con sus decisiones, ha afectado al votante medio, que no tiene empleo y que está asumiendo la carga de los aranceles. Ante la posibilidad de que no vote por él, Trump está esperando el momento para ver los efectos que tiene el anuncio de un acuerdo ante las próximas elecciones en su país donde está lanzándose a la reelección”, subrayó el experto.

Fase 1 del acuerdo entre las potencias

- Aunque todavía es un borrador, la primera fase del acuerdo consistiría en aumentar la compra de China a Estados Unidos de productos agrícolas por un valor de US$ 50 mil millones al año.

- En tanto, Trump reduciría a la mitad los aranceles de 15% sobre US$ 120 mil millones en importación, aunque mantendrá el impuesto del 25% sobre unos US$ 250 mil millones en productos chinos.

- El texto, acordado por ambas partes, incluye nueve capítulos, secciones sobre propiedad intelectual, transferencia forzada de tecnología, alimentos y productos agrícolas, finanzas, divisas y transparencia, fomento del comercio, evaluación bilateral y resolución de disputas.

- Dicho texto todavía está pendiente de revisión técnica por ambos países. Mientras tanto el mundo espera.

Opiniones

Pablo Boza, economista y Doc. de Esan:

"La guerra comercial ha dado un giro en las políticas. Se ha pasado de un ciclo de globalización, de mercados abiertos, a un ciclo de proteccionismo de los propios mercados”.

Carlos Parodi, prof. Economía U. Pacífico:

“Al Perú le conviene que la guerra comercial termine porque el 2020 no se ve bien. Si todo mejora entre EEUU y China, el precio del cobre y los envíos de metales mejorarán”.