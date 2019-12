Por Christian Alcalá P.

¿Qué avance ha tenido la Reconstrucción con Cambios?

Estamos con una mirada muy positiva con los resultados que vamos a lograr. No es exacto que no se haya hecho nada, hasta la fecha, como ARCC, hemos transferido a los tres niveles de gobiernos aproximadamente S/ 10.937 millones, y de ese monto se ha ejecutado prácticamente el 50%, lo que nos permite pensar que si vamos a seguir financiando las obras de 2020 y 2021, llegaremos a la meta de ejecutar al 100% las obras.

¿Qué medidas se implementarán para acelerar su ejecución?

Estamos implementando dos medidas adicionales en donde la ARCC será la unidad ejecutora, como el convenio de Gobierno a Gobierno y los convenios de administración de recursos con organismos internacionales, que garantizarán la transparencia y la integridad del uso de los fondos públicos, que además darán versatilidad y agilidad de sus procedimientos para que así nos permita llegar a las metas programadas.

¿Qué alcances tiene este decreto de urgencia?

La ARCC ya cuenta con la facultad de suscribir convenios de Gobierno a Gobierno, sin embargo, en este DU, que probablemente se publique este fin de semana (hoy o mañana), hemos hecho precisiones para que este convenio sea idéntico al de los Juegos Panamericanos. También trae otras medidas, como la autorización de suscribir convenios con organismos internacionales. Hemos trabajado en reducir la tramitología en nuestro relacionamiento con las entidades que ejecutan los proyectos, hemos promovido que todas las previsiones pasen solo por la ARCC, reduciremos de un mes a tres días, nosotros autorizaremos esa previsión. Los trámites administrativos no debe ser motivo de demora en la ejecución.

¿Qué países participarán para este modelo de gestión?

Los países que están participando en este convenio de Gobierno a Gobierno son los que tienen experiencia en soluciones integrales y que están dentro de los 20 primeros lugares del ranking de Transparencia Internacional, están Alemania, Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Australia, Japón, Francia, Canadá y EEUU, los cuales tienen un modelaje y procesos constructivos de primer nivel.

¿La corrupción retrasó el avance de la RCC?

No siento que esa sea una amenaza, todavía hay, no puedo decir que no, y a veces la corrupción es el motivo del retraso de las obras y del porqué no empiezan a ejecutarse como tal.

¿Cuánto aportarán las obras a la inversión pública?

En los sectores que se va a ejecutar será de aproximadamente S/ 1.600 millones, que es el 0,21% del PBI, las transferencias que vamos a dar a los gobiernos regionales y locales es un poco más de S/ 2.000 millones, eso es 0,8% del PBI, y la continuidad de las obras que ya iniciaron y los que están en proceso de selección son cerca de S/ 3.000 millones, con lo cual la reconstrucción moverá el 1% del PBI en el 2020, eso proyectamos.