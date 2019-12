Sector agropecuario crecerá 3,7% al cierre de este año

La agroexportación se mantiene como el segundo productor de divisas y generación del PBI , reafirmó el ministro de Agricultura y Riego (Minagri) en entrevista con RTV Economía, donde brindó un balance del sector al cierre de este año y las proyecciones al 2020.

Si hacemos un balance del sector agrícola, ¿cómo vamos a terminar este 2019?

Tenemos dos temas muy importantes. No solo el agrícola sino también el pecuario, y ahora forestal. En relación con el tema agrícola hemos crecido 3,1% y pecuario 4,1%; es así que al concluir este mes de diciembre el sector está alcanzando el 3,7%.

¿Cuáles son las perspectivas para el próximo año?

El objetivo para el 2020 es superar el 4%, hay un reto ya establecido. Hemos hecho coordinaciones previas que nos permitan ejecutar a partir del primer mes, y todo está dirigido a la agricultura familiar. Tenemos grandes expectativas con la agroexportación, el arándano pasaría a ser nuestro producto bandera, superando por mucho a Chile. A eso sumamos la palta y la uva, entre estos 3 productos superamos US$ 2.000 millones como ingreso de divisas al Estado. Asimismo, las perspectivas de agroexportación al 2020 son de US$ 8.500 millones, siendo nuestra proyección al bicentenario (2021) superar los US$ 10.000 millones.

¿Qué beneficios vienen para los agricultores?

Hoy en día tenemos más de 2,2 millones de productores, de los cuales 97% son pequeños agricultores. Estamos comenzando por la titulación de tierras, el 85% no tiene título de propiedad, estamos trabajando para poder darles ese documento como seguridad jurídica para que puedan acceder al financiamiento y otros beneficios. Luego está la infraestructura de riego, este año pudimos desarrollar 303 obras de riego por un monto aproximado de S/ 700 millones y está beneficiando a 60 mil hectáreas y cerca de 70 mil productores. Asimismo, respecto al financiamiento, hemos logrado disponer de cerca de S/ 400 millones en el fondo Agroperú para el 2020. Eso va a obedecer a tener demanda con tasas bastante flexibles. Estamos trabajando también en la inclusión financiera a través del Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario (Fifppa), donde ya se aprobaron S/ 100 millones y será visto por Agrobanco.

¿Cuál es la importancia que tiene el sector agrario en la economía peruana?

Después de la minería somos el segundo productor de divisas y generación del PBI. Agricultura es una actividad productiva, y queremos darle esa visión de que sea sostenible en el tiempo.

¿Cómo viene funcionando el Seguro Agrario Catastrófico?

Este año ya hemos contratado al Seguro Catastrófico 2019-2020, y ya se vienen mostrando algunas atenciones. Por ejemplo en la sierra, donde los eventos climatológicos son recurrentes, como granizada, heladas, ya hay un plan elaborado para las emergencias, y en caso de Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tenemos S/ 45 millones. Para el 2020 estamos trabajando una propuesta que tiene que ver con el seguro comercial. Eso le va a dar una doble garantía en general porque por un lado se refiere a eventos extremos, heladas recurrentes, pero también pensar en lo comercial, darle garantía y seguridad para que el productor tienda a mejorar su producción en todo momento.