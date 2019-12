Carlos Paredes Lanatta: “El contrato con Petrotal representaría US$ 50 mllns”

Petroperú pasará por un año “difícil” en el 2020 ante la paralización de la Refinería de Talara, advierte su presidente. Ante ello, la estatal busca nuevas formas de financiamiento para cubrir la operatividad del oleoducto. Una de ellas es la firma de un contrato con Petrotal para comprar petróleo en el Lote 95.

¿Cómo beneficia a Petroperú la compra de petróleo del Lote 95?

Nos conviene por varios temas: el acuerdo con Petrotal nos da como entre US$ 5 y US$ 10 millones. Además, nosotros cobramos una tarifa de transporte por el Oleoducto Norperuano (ONP) de alrededor de US$ 8, entonces, al fomentar un mayor volumen de crudo por el ducto, por ejemplo, si piensas que ellos transportan 10 mil barriles al día, eso te da como US$ 28 millones en un año. No es que este contrato te brinde (ese ingreso), pero es la magnitud de la importancia de que Petrotal aumente sus operaciones.

¿En qué consiste esta cooperación en términos económicos?

Para nosotros promover el crecimiento de la producción de crudo es sumamente importante porque nos ayuda a cubrir el costo fijo del Oleoducto, esa es segunda fuente de ingresos de Petroperú, pues durante el 2020 no funcionará la Refinería de Talara, por lo tanto, el petróleo que estamos comprando lo vendemos en Bayóvar y cobramos una tarifa de comercialización con la que podemos ganarnos otro margen. Es una operación que puede representarnos US$ 50 millones en total. Un tema importante: el contrato de compra de petróleo lo hemos hecho para que haya liquidaciones mensuales, no se está adelantando dinero sino se está dando una factura a seis meses.

¿Se prevé otro convenio de esta magnitud?

Esta es la primera, y marca con claridad la posibilidad de cooperaciones público-privadas que hay en el sector. Mientras siga en el mando buscaré otras formas de cooperación para el crecimiento responsable del sector.

¿Y cómo se conecta con la nueva Refinería de Talara?

La nueva refinería recién entrará en operación a fines del primer trimestre del 2021, entonces ya tendrá un crudo asegurado con la compra que estamos haciendo. Pero en el 2020, cuando llegue el crudo a Bayóvar, lo exportaremos, como lo estamos haciendo con el petróleo de la costa noroccidental, porque ya la refinería vieja deja de operar el 31 de diciembre, llega a su punto final, y estaremos 15 meses sin refinar en el norte.

Sobre el Lote 192. ¿Confían en que en mayo pase a Petroperú?

El contrato con Frontera (Energy) culmina en marzo y con Petroperú se iniciará apenas concluya la consulta previa. Perupetro nos señala que estará lista en mayo. Pero ya estamos conduciendo un proceso de selección de la empresa que operará con nosotros. Esperamos que en marzo se haga el concurso.

En lucha contra la corrupción, ¿cuánto han avanzado?

Tenemos alrededor de 25 personas notificadas con cartas de preaviso por casos de corrupción, pero hay otras investigaciones por procesos de compras, contratos, robo de combustible, entre otros. Estamos sacando los malos elementos.