Produce interviene a embarcación que realizaba pesca ilegal frente al Callao

El Ministerio de la Producción (Produce), a través de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, intervino frente a la Costa Verde en el distrito de San Miguel, a la embarcación pesquera artesanal “Marleny”, en posesión de ocho toneladas de anchoveta, extraídas de forma ilegal, al no contar dicha nave, con los permisos de pesca vigentes.

Tras su ubicación, la embarcación artesanal pudo ser interceptada muy cerca a la isla San Lorenzo en el Callao, por la patrullera guardacosta “Salaverry 230”, a cargo de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi). Junto a ellos intervinieron también los fiscalizadores del Produce.

Al revisar sus bodegas se hallaron ocho toneladas de anchoveta, como pesca declarada, además de una red de cerco de media pulgada de tamaño de malla.

Habrían sido varias las presuntas infracciones cometidas por la embarcación, que además de no contar con permiso para la extracción de este recurso, utilizó un arte de pesca no autorizado; otro agravante sería el no contar con medios o sistemas de preservación a bordo, entre otras más. Por ello, la autoridad competente procedió a levantar las actas de fiscalización respectivas.

Sin embargo, para determinar la responsabilidad administrativa e imponer las sanciones correctivas de este hecho ocurrido el 21 de diciembre, las presuntas infracciones cometidas serán evaluadas según el trámite del procedimiento administrativo sancionador.

La red de cerco fue decomisada y la embarcación pesquera incautada, por indicación de la Fema, en el fondeadero de Dicapi, bajo la custodia del armador.

Además de contar con el apoyo de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), el operativo se realizó en conjunto con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) y la Policía Nacional del Perú, con quienes se viene trabajando ardua y estrechamente, en la lucha contra la pesca ilegal.