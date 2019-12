BP, el gigante petrolero que ha puesto el ojo en el Perú

Por: Carlos Sarmiento A.

El grupo británico BP, otrora British Petroleum, es una de las corporaciones energéticas más poderosas del mundo que opera en 78 países, con presencia en los continentes de Europa, Norteamérica y Sudamérica, Australasia, Asia y África.

PUEDES VER Petrolera británica evaluará el potencial de hidrocarburos en Perú

Es esta compañía de Reino Unido la que ha apuntado a Perú en cuanto a sus negocios ya que ha firmado seis convenios de evaluación técnica (CET-C) con Perupetro con el fin de realizar estudios geológico-geofísicos integrales por dos años, que incrementen el nivel de conocimiento existente sobre el potencial hidrocarburífero de la Cuenca Salaverry, que comprende Sechura, Trujillo y Lima.

Al respecto, Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro, sostiene que es una buena noticia ya que si bien es un acuerdo para poder estudiar el área, este es el primer paso para que luego venga la concesión eventual de los lotes siempre y cuando la empresa encuentre petróleo y/o gas.

En ese sentido, el experto reconoce que BP es una gigante en el sector ya que no está a la búsqueda de capitales locales o a la expectativa de préstamos por parte de los bancos.

PUEDES VER Financiera TFC: SBS indica que las deudas pendientes se podrán pagar a partir de mañana

En referencia a una futura perforación de pozo petrolero, Ochoa apunta que esta costaría entre US$ 50 y US$ 100 millones. “Estamos hablando de una inversión de riesgo. La empresa pierde si no halla nada. Para eso se necesita espaldas financieras sólidas como las que tiene BP”, aseveró. Por último, el especialista añade que en el pasado ya se han hecho perforaciones en dicha cuenca (Zona Continental), pero solo desde el punto de vista científico, en el que se han hallado muestras de petróleo y gas.

CLAVES

Crudo. La compañía energética de Reino Unido produce 3,7 millones de barriles de petróleo equivalente por día.

Investigación. Según Perupetro, de las 18 cuencas petroleras que existen en el Perú, solo se han explorado y producido en cinco de ellas debido a la poca información técnica y geológica con la que cuentan.