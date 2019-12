Brecha salarial, la principal barrera para las ejecutivas

La desigualdad salarial es la principal barrera que identifican las ejecutivas peruanas en sus empresas, reveló el estudio Esade Gender Monitor Latinoamérica 2019.

De un total de 226 entrevistadas, el 23,48% consideró que hay diferencia de sueldos entre varones y mujeres en sus compañías.

“Como empresaria y madre de 4 hijos percibo que en Perú existe aún machismo y brecha tanto en instituciones del Estado como en empresas privadas”, manifestó al respecto María Dongo, gerenta de Fitosana e integrante de la junta directiva de la Cámara Peruana de Franquicias.

Empresas y maternidad

Otra barrera que encuentran las directivas peruanas en su desarrollo profesional es el cuidado de la familia. Tal es así que 6 de cada 10 ejecutivas peruanas encuestadas reconocen que la maternidad afectó de alguna forma en su carrera profesional.

"De ellas, un 32,2% afirma que se ha planteado no tener más hijos para favorecer su trayectoria en la empresa", detalla el estudio.

Asimismo, el 19,1% de las ejecutivas que no son madres asegura que ha pensado en no formar una familia por este motivo. Las consultadas tampoco creen que sean suficientes las medidas de sus empresas para que la maternidad no afecte a su desempeño laboral y oportunidades de promoción.

Por su parte, Dongo coincidió en que la maternidad sí afecta, pero que las instituciones y el Estado deberían impulsar más políticas de género que faciliten el desarrollo profesional de la mujer.

“El apoyo debería ser no solo desde el Ministerio de la Mujer sino también con instituciones y leyes que favorezcan no solo a mujeres embarazadas sino a la crianza de los hijos con horarios flexibles, porque finalmente las mujeres cumplimos un rol importante dentro de la estructura empresarial como en el hogar”, acotó Dongo.

Obstáculos

El informe de Esade, en colaboración con América Economía Intelligence, concluye en que los principales obstáculos que encuentran las ejecutivas peruanas en su camino hacia la alta dirección son las pocas políticas eficientes de igualdad de género en las empresas, la dificultad para alternar el cuidado de los hijos con las exigencias de un puesto de responsabilidad y la cultura empresarial que da por hecho que las mujeres no están comprometidas con su carrera profesional.

Además, señala que en el proceso de ascenso el 70,8% percibe un favoritismo por sus compañeros varones.

La clave

- Sueldos. En ámbitos generales, el ingreso promedio mensual de las mujeres asciende a S/ 1.450 y de los varones a S/ 2.027; es decir, estos últimos ganan S/ 577 más, según el último informe de empleo del Instituto Nacional de Estadística e Informática.