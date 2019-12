Impuesto a las plataformas digitales elevaría su costo

Christian Alcalá P.

El último anuncio que hizo la jefa de la Sunat, Claudia Suárez, a La República sobre que ya está lista la propuesta para el cobro de impuestos a las plataformas digitales como Spotify y Netflix formó una interrogante entre los usuarios con respecto a los precios de los servicios.

El tributarista Jorge Picón se cuestionó: “Si Netflix paga impuestos en el Perú, ¿a quién se le grava?, no se le puede gravar a Netflix porque no está ubicado en el Perú, se tendría que gravar a quién, ¿al usuario?”.

Por su parte, Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital, sostuvo que gravar las plataformas digitales afectaría su costo, ya que “las empresas (plataformas digitales) querrán que se les pague lo que corresponde y el impuesto local lo pagarían los usuarios”.

El tributarista recalcó que “el problema sería el encarecimiento, porque Netflix no lo asumiría, lo que quiere decir que en la práctica aumentaría el valor de estos productos”.

Según un estudio realizado en el 2018 por Lima Consulting Group, el 13% de los peruanos usaban Netflix.

¿Se puede gravar a las plataformas?

Con respecto a la propuesta del impuesto a las plataformas digitales, Iriarte indicó que ha sido muy apresurada su elaboración, ya que la OCDE había expresado su disposición para analizar el mismo tema, por lo que lo más recomendable era esperar su informe.

Por su parte, Picón consideró que “no hay manera de que en la práctica se pueda gravar, ya si se contrata Netflix y pagas US$ 8 o US$ 10 al mes, no se puede ir a EEUU a decir que te paguen impuestos”, finalizó.

La propuesta aún está siendo evaluada por el MEF, quien decidirá si lo aprueba vía decreto de urgencia, ya que actualmente el Congreso está disuelto.

Se recaudarían S/ 200 mllns

- La jefa de la Sunat indicó que al año se podría recaudar entre S/ 150 millones y S/ 200 millones.

- El último reporte de la Cepal indicó que se podría recaudar por año US$ 35 millones.

- Los países que ya cobran impuesto a las plataformas son México, Uruguay, Argentina, Costa Rica y Ecuador, que el martes pasado aprobó esta medida.