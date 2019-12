Sunat: Desde mañana hasta el 23 de diciembre empresas deben declarar al Beneficiario Final

Desde mañana hasta el 23 de este mes, más de 15 mil Principales Contribuyentes (empresas) a nivel nacional deberán cumplir con presentar la declaración del Beneficiario Final, que tiene por finalidad combatir la evasión y elusión tributaria, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Para ello, se deberá utilizar el Formulario Virtual N° 3800, que contiene una versión simplificada y un aplicativo Excel, que están disponibles desde el 1 de diciembre en Sunat Operaciones en Línea (página web).

Las normas del Beneficiario Final también tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de las obligaciones de asistencia administrativa mutua en materia tributaria (intercambio de información tributaria y financiera). Asimismo, coadyuvar en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En caso el contribuyente obligado no cumpla con presentar la declaración en los plazos establecidos o la presente de manera incompleta o no conforme a la realidad, se le aplicará una sanción equivalente a 0,6% de sus ingresos netos, la cual no podrá ser menor a 5 UIT (21 mil soles) ni mayor a 50 UIT (210 mil soles), sin perjuicio de las demás infracciones previstas en el Código Tributario que pudieran corresponder.

La Sunat informó que ha habilitado una sección específica en su página web a efectos de brindar información general sobre el referido régimen. Asimismo, ofrece orientación a través de sus Centros de Atención al Contribuyente y de la central de consultas telefónicas, así como por medio de las redes sociales.