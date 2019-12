¿Impuesto a Netflix y Spotify haría que suban sus precios?

Por: Christian Alcalá P.

El último anuncio que hizo la jefa de la Sunat, Claudia Suárez a La República con respecto a que ya se encuentra lista la propuesta para que se realice el cobro de impuestos a las plataformas digitales como Spotify y Netflix preocupó a los usuarios.

Según señaló la jefa del ente recaudador, el Ministerio de Economía y Finanzas se encuentra evaluando si se aprobará la propuesta mediante decreto de urgencia o por ley en el nuevo congreso.

Al respecto, el tributarista Jorge Picón, señaló que no puede ser viable aprobarse dicha medida tributaria vía decreto de urgencia, ya que "no es constitucional y no tiene nada de urgente”.

“El gobierno ha dado por entendido que pueden regular temas tributarias vía decreto de urgencia, pero la constitución lo prohíbe expresamente. Si sacan un decreto de urgencia de ese tipo lo van a cuestionar por ser inconstitucional”, expresó el tributarista.

Con respecto a si es factible o no imponer impuestos a las plataformas digitales, el tributarista agregó que, “no hay manera que en la práctica se pueda gravar, ya que cuando tú contratas Netflix y pagas 8 o 10 dólares al mes, tú no puedes ir a Estados Unidos a decir que te paguen impuestos”.

Asimismo, cuestionó que, “si Netflix paga impuestos en el Perú ¿a quién se lo grava?, no se le puede gravar a Netflix porque no está ubicado en el territorio peruano, tendrías que gravarlo a quién ¿al usuario? A miles de personas que operativamente son los que le pagan a Netflix”.

Por su parte, Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital comentó que la Sunat y el MEF se adelantaron con la propuesta, ya que el Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) ya había manifestado que analizaría dicho tema tributario, por lo que debieron esperar a que salga el informe.

“Si ya hay una posición de la OECD (donde Perú quiere ser parte de ella) y dicen que todavía están analizándolo no podemos decir que iremos en otro sentido, mi sugerencia es que Perú espere el informe”, sostuvo Iriarte.

Impacto de gravar impuestos a la Plataformas Digitales

En ese sentido, Picón aseveró que primero debería explicarse lo que se quiere hacer, ya que operativamente es muy complicado y afectaría a miles de personas.

“El problema sería el encarecimiento, porque Netflix no lo va asumir de su bolsillo, lo que quiere decir es que en la práctica estás aumentando el valor del consumo de estos productos en el Perú”, estimó el tributarista.

Iriarte también indicó que la Sunat tomó de referencia a países como Argentina y España, sin embargo en dichas naciones las compañías digitales sí tienen una oficina física por lo que es una realidad distinta a la del Perú.

El especialista en derecho digital criticó que se mezcle a Glovo, Rappi y los taxis, con Netflix, Spotify y Airbnb, ya que Airbnb, Rappi y Glovo tienen oficinas locales, y por lo tanto pagan IGV, rentas y demás. Asimismo advirtió que ello "abre las puertas para que cualquier consumo de bienes digitales, como música y libros en línea vayan gravados por el simple hecho de que son del extranjero.

“Ello contravendría con el TLC con los Estados Unidos, porque en el capítulo de comercio electrónico dice que no hay que gravar con impuestos a los bienes y servicios digitales”, explicó Iriarte.

Libre de Impuestos

Picón explicó que muchas de estas plataformas digitales que nos brindan servicio están constituidos en paraísos fiscales con lo cual no pagan impuestos. Además, agregó que no hay un concepto claro para que se les pueda cobrar.