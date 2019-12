Gratificación: Solo 1 de cada 5 trabajadores recibe este beneficio

Este 16 de diciembre vence plazo para que las empresas privadas realicen el depósito de la gratificación a sus trabajadores, sino serán multadas con hasta 94 mil 500 soles.

Pero, ¿quiénes reciben este beneficio? Al respecto, Jorge Carrillo Acosta, docente de Pacifico Business School, explicó que reciben gratificación aquellos trabajadores en planilla del sector privado que hayan laborado por lo menos 1 mes durante el semestre comprendido entre julio-diciembre.

“Si empecé a trabajar el 1 de diciembre y tengo proyectado laborar el mes completo, me corresponde la gratificación de acuerdo a un mes. Mientras que si trabajé del 1 julio al 31 de diciembre, me corresponderá un sueldo completo más la bonificación del 9% del aporte a Essalud”, detalló Carrillo en RTV Economía.

Asimismo, señaló que en el Perú hay aproximadamente 3.2 millones de personas en planilla del sector formal.

Por su parte, el especialista en mercados de capital, Fernando Noriega, indicó que en el Perú solo 1 de cada 5 trabajadores recibe gratificación.

Para el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), la gratificación es en promedio el 50%. En caso de construcción civil les corresponde 40 jornadas y en el régimen agrario tienen un sistema especial que incluye la gratificación adelantada en el sueldo.

"El sector público que no está en el régimen privado, no reciben gratificación sino un aguinaldo de 300 soles fijos que no está asociado a lo que ganan. Y, por otro lado, el sector informal, que no les toca por la relación laboral en la que se encuentran"

¿Cuánto toca percibir? Los trabajadores del sector privado reciben un sueldo adicional más el 9% en caso se encuentre afiliado a Essalud o 6,75% más si es EPS.

¿Cómo invertir la gratificación?

Para Fernando Noriega, la gratificación debe tener 3 destinos claves:

1. Pagar deudas caras, como tarjetas de crédito que cobran las tasas más altas y las de créditos de consumo.

2. Atender expectativas de regalos de estas fechas y atenciones de vida social.

3. Ahorrar. “Es fundamental este mes de ingreso extraordinario aprovechar a construir un ahorro que debe ser orientado a un inmueble, comprarse un vehículo, compra importante o ahorro para hacer negocio, enfrentar circunstancias catastróficas, problemas de salud, robo, entre otros acontecimientosimportantes”,

Por su parte, Jorge Carrillo señaló que si una persona quiere invertir, tiene la opción de depósitos a plazo fijo, pero pero sin correr muchos riesgos, le conviene el deposito a plazo fijo de 1 año.

Asimismo, señaló que si son entidades financieras reguladas por la SBS como bancos , financieras cajas municipales o rurales, el Fondo de Seguro de Depósito garantiza hasta mas de 100 mil soles con intereses incluidos.

"Si estoy dispuesto a asumir un poco más de riesgo podemos invertir en fondos mutuos hasta invertir directamente en bolsa o podría hacer negocio. Dependerá del riesgo que quiera asumir."